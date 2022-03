¿Hubo amor? Juan Martín del Potro reveló detalles de su relación con Susana Giménez

Juan Martín del Potro rompió el silencio y brindó una entrevista en la que se animó a hablar de intimidades, por ejemplo cómo fue su romance con Susana Giménez hace unos años y cómo está la relación entre ellos hoy.



El ex tenista se retiró del deporte hace unas semanas, tras intentar recuperarse de varias lesiones. Pero el cuerpo le dijo basta y decidió dar un paso al costado tras un partido en el torneo Argentina Open.

En un reportaje cara a cara con una canal de streaming, Del Potro hizo referencia al romance con la diva. "¿Si fue real el romance con Susana Giménez? Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un noviazgo. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, dijo.

Y siguió el tandilense: “Es el día de hoy que seguimos hablando y nos ponemos al día, se creó una amistad espectacular. Lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo he tenido novias públicas pero otras que no se supieron, era difícil explicar que no tenía nada con ella”, sumó sobre la rubia.

Juan Martín del Potro y la relación con su padre, tras el retiro

La torre de Tandil tuvo que decirle basta al deporte profesional a los 33 años por distintas lesiones físicas. Pero el dolor no estuvo solo ahí: su padre lo dejó al borde de la quiebra. Del Potro hizo una buena plata durante su carrera, torneos por todo el mundo y publicidades, una fortuna de 30 millones de dólares: ya no queda nada. A un año de la muerte de su padre, Daniel del Potro, que era quien manejaba el dinero y los contratos del tenista, descubrió la estafa.

La noticia la dio Karina Mazzocco: "Daniel del Potro, veterinario de profesión, estafó a su propio hijo", anunció la conductora. "Alquiló 9.000 hectáreas, además equipamiento con la idea de sembrar soja. Pero no tenía conocimiento y se terminó endeudando", sumó la periodista Débora D´Amato.

"Fue un hombre que no supo invertir, y fue sumando deudas. Su papá murió. Cuando él empieza a hacerse cargo de sus cuenta, descubre que ya no tiene su fortuna de entre 25 y 30 millones que amasó con el tenis: le quedó millones de dudas y sólo el 10 porciento", recalcó Mazzocco.

Además, el padre del deportista hizo muchos negocios inmobiliarios pero las cosas salieron mal y recurrió a prestamistas para refinanciar su deuda.