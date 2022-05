"Hubo penetración sin consentimiento": Kevin Spacey imputado por violar a tres hombres

Kevin Spacey está siendo acorralado por nuevas acusaciones de acoso sexual en su contra. O al menos, así lo dieron a conocer distintos medios ingleses en las últimas horas. Según anunció este jueves la Fiscalía de la Corona en un comunicado de prensa, las autoridades británicas autorizaron cargos penales contra el actor estadounidense por cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres.

Cabe recordar que Spacey fue acusado por el actor Anthony Rapp de un caso de acoso sexual en 1986, cuando la supuesta víctima tenía 14 años y Spacey 26. Rapp, hoy de 49 años, había relatado en el 2017 que Spacey lo manoseó en un hecho sucedido en 1986. Su acusación llegó a los tribunales gracias a una reciente ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales infantiles denunciar años después de los hechos.

Rosemary Ainslie, jefa de la división especial de delitos del servicio, sostuvo que Spacey fue "acusado de hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin consentimiento”. La autorización de los cargos siguió a una revisión de las pruebas recopiladas por la policía de Londres, aunque el actor no puede ser acusado formalmente a menos que ingrese a Inglaterra o Gales.

Si bien no trascendió si el servicio seguiría con los procedimientos de extradición, el comunicado de prensa dado a conocer en las últimas horas detalla que estos nuevos cargos por abuso sexual están vinculados a tres denunciantes. Los incidentes datan de marzo de 2005, agosto de 2008 y abril de 2013, una época en la que Spacey era director artístico del teatro Old Vic en Londres.

De hecho, todos los incidentes denunciados habrían ocurrido en Londres, a excepción de uno: ocurrido en Gloucestershire, Inglaterra, en 2013. La Policía Metropolitana dijo que uno de los hombres ahora tenía alrededor de “40 años” y que los otros dos tenían 30. Cabe recordar que tras la denuncia de Rapp, una ex conductora de televisión, acusó a al actor de agredir sexualmente a su hijo.

Además, cerca de 20 personas que trabajaron con Spacey en el teatro Old Vic de Londres, donde fue director artístico durante 11 años, lo acusaron de comportamiento inapropiado. A partir de estas acusaciones, el teatro inició una investigación que concluyó con un informe que afirmó que “su estrellato y estatus en el Old Vic pueden haber impedido que la gente, y en particular el personal subalterno o los actores jóvenes, sintieran que podrían hablar o levantar la mano para pedir ayuda”.

Dicho informe detalló además que no se habían podido corroborar las acusaciones en contra de Spacey que algunos actores y miembros del personal hicieron públicas. El actor Roberto Cavazos escribió en Facebook que “tuvo un par de encuentros desagradables con Spacey que estuvieron cerca de ser llamados acoso” en el teatro. “Parece que solo se necesitó un hombre menor de 30 años para que el Sr. Spacey se sintiera libre de tocarnos”, había dicho.

De acuerdo con lo que trascendió en Londres, en esta oportunidad el estadounidense fue acusado "de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento". "El resto de los cargos siguen en revisión de las pruebas reunidas por la Policía Metropolitana en su investigación”, detallaron. Por otra parte, desde el Old Vic afirmaron que no podían comentar sobre los procesos penales en curso.

Según los documentos de la causa, Rapp tenía 14 años y actuaba en una obra teatral de Broadway cuando conoció a Spacey, en aquel entonces de 27. El ex protagonista de House of Cards invitó al menor a su departamento de Manhattan y, de acuerdo al relato de la víctima, "intencional y voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado".

Concretamente, Spacey manoseó a Rapp tocándole las nalgas y luego lo levantó, lo llevó hacia la cama y se tumbó encima de él. Asustado, el adolescente se atrincheró en el baño antes de huir del lugar. La segunda denuncia parte de una persona identificada sólo con las iniciales C.D, quien habría conocido al actor en una clase de teatro que ofrecía en el condado neoyorquino de Westchester.

En este caso, el abuso ocurrió en 1983, cuando el denunciante tenía 14 años. Al igual que en el hecho que tuvo como víctima a Rapp, Spacey invitó a C.D. a su hogar y lo forzó a tener relaciones sexuales. La víctima relató que los abusos se repitieron "en diferentes ocasiones" hasta un episodio en el cual el actor "intentó sodomizar" al menor, quien decidió escapar. Tanto Rapp como C.D demandaron una compensación de parte de Spacey por daños emocionales.

El actor, mientras tanto, aseguró en el 2017 no recordar lo sucedido y ofreció "la más sincera disculpa", desatando una polémica ya que aprovechó ese mismo comunicado para relatar que era homosexual. Luego decidió internarse en un lujoso centro de rehabilitación para tratar su "adicción al sexo". Además de estas dos denuncias, otros dos casos contra Spacey llegaron a los tribunales en el 2019 pero no avanzaron.

Un masajista de Los Ángeles lo denunció por un abuso sexual supuestamente ocurrido en 2016 pero lamentablemente murió antes de que la fiscalía presentara cargos. En Massachusetts, mientras tanto, un joven que lo había acusado de un hecho similar 2016 invocó su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio y el caso se paralizó. Luego de las acusaciones en su contra, Netflix prescindió de los servicios de Spacey y lo despidió tanto de House of Cards como de la película biográfica dedicada a la vida del escritor Gore Vidal que estaba a punto de protagonizar.