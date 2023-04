Icardeada, traiciones y la desaparición de US$80 mil: ¿qué pasó entre Fátima y la novia de Mariano Martínez?

En enero de este año se develó que, después de varios años de soltería, Mariano Martínez había vuelto a apostarle al amor y que se había puesto de novio con una amiga de su última pareja. La mujer en cuestión no era otra que Triana Ybañez, una bailarina de Virgo y "sensible al mundo", tal y como se describe en las redes sociales, que en las últimas horas se vio involucrada en la profunda crisis que atraviesan Fátima Florez y Norberto Marcos, tras 22 años de relación.

La propia humorista sostuvo que estaba transitando un “impasse” con su pareja, aunque evitó entrar en detalles. Fue entonces que el periodista Pablo Layus recogió el guante y reveló que Marcos habría engañado a Fátima con Triana Ybáñez, la actual novia de Mariano. Esta, según aclaró, sería una de las razones por las cuales se distanciaron. “Él se lo negó y a ella le quedó la duda”, expresó en Intrusos.

De acuerdo con Layus, las sospechas aparecieron cuando a Fátima le faltaron 80 mil dólares en su casa. "A ella le llegó y trató todo el tiempo de se lo confirme o no. El se lo negó y a ella le quedó la duda. Fátima no sabe realmente bien lo que tiene, lo que ha ganado y es por eso que le mandó una carta documento a Norberto para que no la represente más y dejar en claro que ella rompe la relación profesional entre ambos de manera legal”, sostuvo el periodista.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se habla de traiciones e infidelidades entre la capocómica y Norberto Marcos. De hecho, Nancy Duré había dado a entender que un engaño había dinamitado la pareja. “Ella habría sacado una factura de hace 4 o 5 años", dijo en Socios del espectáculo.

Y agregó: "En ese momento hubo una crisis de pareja al borde de la separación, no sé si se llegó a confirmar la infidelidad”. La panelista relató que por aquel entonces, Ybáñez pertenecía al staff de bailarinas de Fátima “a la que el resto no quería mucho porque le decían la protegida”. “Es alta, morocha e íntima amiga, hoy ya no está en el staff”, describió.

En el ciclo de canal Trece no dudaron en nombrar a la actual pareja de Mariano Martínez y si bien no dudaron en afirmar que el hecho "prescribió" porque ya habíua pasado mucho tiempo, sentenciaron: "Esto pasó hace cinco años. Ella era íntima amiga de Fátima, y por ende, estaba todo el tiempo con Fátima Flórez y Norberto Marcos, con algún privilegio, que al resto del elenco no le gusta. Alguien le habría dicho a Fátima 'abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta íntima amiga tuya, que tanto proteges, y tu marido".Con la noticia dando vueltas, la imitadora se expresó al respecto en un móvil y remarcó: “En las parejas pasan cosas, se puede desgastar”.

Siempre según la palabra de Fátima, se trata de un "impasse" que se dio "en buenos términos". "Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, cerró. “Lo que siente Fátima es que Norberto ya no es hábil para los negocios, no le está llevando bien las cuentas”, comentó Paula Varela en Socios del espectáculo. “Se fue de la casa”, agregó Rodrigo Lussich sobre la situación actual de la ahora ex pareja de la humorista.