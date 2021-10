Icardi confirmó su reconciliación con Wanda tras el escándalo con la China: "Cuanto duele lastimar a tus seres queridos"

La bomba estalló este último fin de semana: Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi luego de encontrar varios mensajes, entre ellos algunos "hot", que había intercambiado el delantero del PSG con Eugenia "La China" Suárez, quien a esta altura ya está acostumbrada a esta clase de escándalos. Pero si bien varios programas de chimentos se animaron a confirmar que la botinera comenzó con los trámites de divorcio, un gesto del rosarino confirmó que la pareja sigue en pie.

En las últimas horas, Icardi utilizó las redes sociales para compartir un nuevo mensaje conciliador con la mamá de sus dos hijas, Isabella y Francesca: "Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste", escribió el futbolista en Instagram, aparentemente dando por terminado el conflicto con la mediática.

Pero a pesar de que muchos fanáticos de la pareja ya reaccionaron al mensaje del atacante de Paris, otros en cambio aún recuerdan que días atrás el propio Icardi intentó "remar" la situación saludando a Wanda por el día de la madre y su intención había quedado en la nada. "Feliz día, mamucha", había publicado y ante la negativa de su todavía mujer a darle like, fue por más y compartió una historia en "tiempo real" desde Milán, en donde se los podía ver súper acaramelados.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al ver ambas publicaciones, Wanda decidió dejar en claro que si bien todavía no se quitó el "Icardi" de sus redes sociales (algo que hizo de inmediato luego de anunciar su separación de Maxi López), la remada le costará. Después de la historia que subió Icardi, ella compartió otra desde el mismo departamento de Milán en el que se mostró desayunando sola con un café y con su mano en primer plano.

Y, por si algún distraído no se había percatado del detalle que se había sacado la alianza, aclaró: "Me gusta más mi mano sin anillo". Pero la novela no terminó ahí: luego de ese posteo, la rubia comenzó a seguir a Benjamín Vicuña quien el fin de semana, luego de que se destapara la olla, decidió eliminar de sus redes sociales a la madre de sus dos hijos menores: Magnolia y Amancio.

De hecho, Jorge Rial dio a conocer este lunes que el chileno tuvo un rol protagónico en este escándalo que tiene en vilo a todo el país. Según detalló, fue Benjamín Vicuña, a través de un tercero, quien le avisó a Wanda sobre el affaire. "Le contó que se cruzaron, no físicamente, pero que se había armado un cortocircuito entre La China y Mauro. Le mandó a avisar a Wanda por alguien en común y cuando encontró las pruebas, Wanda llamó personalmente a este personaje", dijo.

Y concluyó: " A mi me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda llama a Vicuña. Ella quería saber si era cierto, si La China tenía ese modus operandi y Vicuña no sólo lo confirmó, sino que usó una palabra muy dura. Le dijo: ´Es muy puta´. Lo que no sé si esa pelea que todos tenemos de celos existió o si, en realidad, alguien le avisó a Wanda y ese alguien fue Vicuña por intermedio de un tercero".

El fin de semana, Wanda sorprendió a sus seguidores con una llamativa historia en la que si bien no hacía alusión directa al padre de sus hijas, todo daba a entender que al menos atravesaban una crisis por una presunta separación. Pero eso no fue todo: pícara, la empresaria volcó una llamativa reflexión y no fueron pocos los que entendieron que el mensaje podría estar dirigido a la ex Casi Ángeles, quien dos meses atrás desembarcó en España junto a sus tres hijos por motivos profesionales.

Concreta y al pie, Wanda confirmó desde Europa que le puso punto final a su relación de casi once años con Icardi. "Otra familia más que te cargaste por zorra", fue el no tal sutil mensaje que publicó Wanda, alertando así a sus seguidores de que algo sucedía en su paraíso parisino. De inmediato, sus fans notaron que no sólo había dejado de seguir a su marido, sino que también la había eliminado de su Instagram a la "China".

La "China", por su parte, se limitó a dejar de seguir a Icardi, quien debió ausentarse del entrenamiento del Inter por el escándalo mediático que ya se había desatado no sólo en París e Italia, sino también en la Argentina. La sorpresa impactó, en especial porque la pareja se mostró junta y acaramelada la semana pasada en un evento top del Viejo Continente.