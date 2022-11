¡Icardi en offside! El dato oculto en el chat con Wanda que prueba que son unos mentirosos

Si el pez por la boca muere, Wanda Nara y Mauro Icardi tienen el acta de defunción firmada (al menos en lo que al valor de su palabra respecta) en su propio historial de declaraciones públicas. Después de que el propio futbolista confirmara (una vez más) la reconciliación y la empresaria se llamara a silencio, el papá de Francesca e Isabella redobló la apuesta: publicó un chat privado con su todavía mujer, en el que un detalle los dejó a ambos en offside.

En las últimas horas, después de insistir de forma unilateral en la confirmación de la reconciliación, Icardi cantó retruco y difundió desde su Instagram un chat privado que mantuvo con Wanda, después de que la pareja disfrutara de una escapadita romántica a las Islas Maldivas.

"Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos; por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre (emoji de corazón). Nunca dudes (de) cuánto te amo. Espero volver con G (emoji de bebé)", fue el mensaje que Wanda le envió por privado, en el que también adjuntó una foto de la pareja en las Maldivas.

Atento al meticuloso silencio de radio que la empresaria activa cada vez que él anuncia una reconciliación, el futbolista no sólo difundió la conversación privada, sino que además la picó con un mensaje dirigido a Wanda y a los medios: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final, no estoy tan loco como me trataron por contar uno de tus deseos. Pronto volveremos con G".

En su intento por ratificar la reconciliación en los medios, Icardi dio a entender que Wanda quiere ser mamá y que el sexto fue buscado durante la escapadita romántica. Pero, claro, el archivo los condena y no hay que remontarse muchos meses atrás para encontrarlos a ambos en offside.

Todo sucedió durante el raid de soltera de Wanda en la Argentina. Después de coquetear en los medios con los rumores de romance con L-Gante, fue el propio entorno de la empresaria el que se encargó de instalar que estaba embarazada del cantante, algo que hizo estallar a Icardi; quien no dudó a la hora de marcar la cancha desde Turquía.

Fue durante el polémico live de Instagram que el delantero brindó desde Estambul que Icardi recordó que Wanda ya no puede tener más hijos, al menos por vía convencional. "Obviamente, lo del embarazo ni hay que responderlo; ya lo respondió ella. Los que saben y siguen la historia saben que hace seis años tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada (de nuevo, por motivos médicos); nada más".

En octubre del año pasado, sólo semanas después de que estallara en los medios el affaire que Icardi mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez, la propia Wanda reveló por -con motivo del cumpleaños de su hija menor- primera vez las complicaciones que sufrió durante el parto de Isabella. "Feliz cumpleaños a la nena más alegre, divertida y buena. Soy tan afortunada de ser tu mamá. Te amamos, Isi (esperando a los hermanitos para hacer la fiesta que planeamos)", destacó, en alusión a que sus hijos mayores (Valentino, Constantino y Benedicto) se encontraban junto a su padre, Maxi López.

Luego del "festejo reducido" en París, Wanda sumó: "Por vos arriesgué mi vida en mi quinta cesárea y hoy en recompensa tengo un ser tan especial como mi bebita y doy mi vida por vos. Que Dios te cuide siempre. Sos, junto a tus hermanos, nuestra vida. Te amamos, pequeña Petunia".

La información ya había sido difundida tres años atrás por la periodista Mariana Brey. "Una amiga de Wanda me contó que en su último embarazo, el médico que la había atendido le dijo que no podía tener más hijos por una cuestión de seguridad. Era muy riesgoso para su salud, porque ya tuvo cinco cesáreas. Todas las mujeres que pasamos por eso sabemos que hasta la segunda o tercera estás bien, pero después...".

Brey recordó también que, a diferencia de la decisión que la propia Wanda tomó en sus primero cuatro embarazos, con Isabella la empresaria fue más cauta y demoró durante meses el anuncio. En su momento, Nara explicó que había tomado la decisión para no "opacar" el anuncio del primer embarazo de su hermana, Zaira; quien por ese entonces esperaba la llegada de Malaika.

"Ya su último embarazo fue de riesgo. De hecho, manejaron mucho el tema de la fecha en la que iba a nacer Isabella por un tema de la seguridad de su salud", precisó Brey.