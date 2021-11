Icardi-Gate: el rol que tuvo el marido de Zaira en el encuentro entre Mauro y la China, según Wanda

Poco a poco, día a día, comienzan a conocerse más detalles de lo que fue la presunta infidelidad que cometió el delantero del PSG Mauro Icardi a su esposa, la empresaria Wanda Nara, con la actriz Eugenia “China” Suárez. Para agregarle más color al asunto, ahora quien está en el centro de la escena es el marido de Zaira, la hermana de Wanda, Jakob von Plessen, por haber ayudado a Mauro a cometer la infidelidad.

Quien dio a conocer detalles es la panelista Yanina Latorre en Los Ángeles a la Manaña (LAM) oficiando como vocera de Nara que es básicamente lo que viene haciendo desde que estalló el escándalo. En su relato, Latorre contó que la información le llegó mediante un petirsero y que hay otra persona más involucrada que sería un polista argentino.

“Hay un polista argentino que vive en París, que sería el que lo ayuda y cubre a Mauro en esta situación. Se llama Facundo Llorente. El pobre Jakob no es el culpable de esto, quedó en el medio. Cuando ese fin de semana Zaira y Wanda se van a Milán, Mauro juega en el PSG y Jakob va a la cancha a verlo”, contó la panelista de LAM.

“La habitación la reservó Mauro, no sé si la pagó o no. Esa noche, cuando terminó el partido, Mauro se habría apersonado en el hotel acompañado por Jakob. Como la casa de Wanda en París tiene cámaras, Jakob se asustó y dijo ‘yo no puedo volver solo porque Wanda va a ver las cámaras con Zaira’. Entonces, el tipo durmió en el auto de Icardi toda la noche”, relató Yanina, para sorpresa de todos.

Además, siempre de acuerdo al relato de Latorre, esto mismo se lo habría confesado Mauro a Wanda cuando ella lo acorraló después de haber recibido los mails anónimos con todos los detalles del encuentro con la China Suárez. Es que al parecer, la velada romántica quedó trunca y sólo hubo algunos besos debido a que el fútbolista tenía un cuadro de fiebre.

“La semana pasada (la última de octubre) llegó al entrenamiento haciéndose el canchero y diciendo ‘¿tanto lío por un chat?, no pasó nada’. Hoy (el viernes pasado), los compañeros lo bombardearon a preguntas por lo del hotel, hasta que confesó que estuvo con ella. Y ahí contó lo del cuñado”, contó.

Este hombre le contó a la panelista que Mauro Icardi y la China Suárez “solo se besaron porque él tenía fiebre”. “El gil volaba de fiebre y no podía (intimar), pero como ella ya estaba en el hotel fue y la vio”, fueron las palabras exactas de la fuente. De hecho, Latorre recordó que Mauro le confesó a Wanda: “Fui al hotel para no plantarla”.

Toda esta situación serviría para explicar, por ejemplo, el motivo por el cual el matrimonio de Zaira también se encuentra en crisis. Es que ella no le podría perdonar a su marido haber participado o tenido algo que ver con la infidelidad de Icardi, A eso se le suma que fue la propia Zaira la que desde que estalló el escándalo alentó a su hermana a que deje al futbolista.

La gran duda que queda ahora es si Zaira tomó esa postura antes o después de conocer el rol de su marido en toda la trama.