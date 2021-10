Icardi intentó remarla, pero Wanda lo expuso con un lapidario mensaje (con guiño a Vicuña incluido)

"Me separé". Concreta y al pie, Wanda Nara confirmó desde Europa que le puso punto final a su relación de casi once años con Mauro Icardi. La sorpresa impactó, en especial porque la pareja se mostró junta y acaramelada la semana pasada en un evento top del Viejo Continente. La "remada" del jugador del Inter, la intransigencia de Wanda y el lapidario posteo dedicado a su (ex) pareja, con guiño incluido a la "China" Suárez y Benjamín Vicuña.

Sí: todo es una ensalada. Pero vamos a ir contando la historia (que se actualiza minuto a minuto) de a poco. Dos días atrás, Wanda sorprendió a sus seguidores con una llamativa historia en la que si bien no hacía alusión directa al padre de sus hijas Francesca e Isabella, todo daba a entender que al menos atravesaban una crisis por una presunta separación. Pero eso no fue todo: pícara, la empresaria volcó una llamativa reflexión y no fueron pocos los que entendieron que el mensaje podría estar dirigido a la ex Casi Ángeles, quien dos meses atrás desembarcó en España junto a sus tres hijos por motivos profesionales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Otra familia más que te cargaste por zorra", fue el no tal sutil mensaje que publicó Wanda, alertando así a sus seguidores de que algo sucedía en su paraíso parisino. De inmediato, sus fans notaron que no sólo había dejado de seguir a su marido, sino que también la había eliminado de su Instagram a la "China", quien en el último tiempo supo "likearle" la mayoría de las fotos. La "China", por su parte, se limitó a dejar de seguir a Icardi, quien debió ausentarse del entrenamiento del Inter por el escándalo mediático que ya se había desatado no sólo en París e Italia, sino también en la Argentina.

Con motivo del día de la madre, Icardi compartió una foto súper hot junto a Wanda en Instagram: "Feliz día, mamucha". Ante la negativa de su todavía mujer a darle like, Icardi fue por más y compartió una historia en "tiempo real" desde Milán, en donde se los podía ver súper acaramelados. ¿Hubo reconciliación? Y, como era de esperarse, Nara decidió dejar en claro que si bien todavía no se quitó el "Icardi" de sus redes sociales (algo que hizo de inmediato luego de anunciar su separación de Maxi López), la remada le costará.

¿Qué hizo Wanda? Después de la historia que subió Icardi, ella compartió otra desde el mismo departamento de Milán en el que se mostró desayunando sola con un café y con su mano en primer plano. Y, por si algún distraído no se había percatado del detalle que se había sacado la alianza, aclaró: "Me gusta más mi mano sin anillo". Pero la novela no terminó ahí: luego de ese posteo, la rubia comenzó a seguir a Benjamín Vicuña quien el fin de semana, luego de que se destapara la olla, decidió eliminar de sus redes sociales a la madre de sus dos hijos menores: Magnolia y Amancio.