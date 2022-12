¿Icardi le escondió el pasaporte a Wanda? Acusan al delantero de querer impedir que su esposa lo abandone

Se terminó lo que se daba, o al menos eso parece. En los últimos días, Wanda Nara no solo regresó a la Argentina luego de su viaje por las Islas Maldivas junco con Mauro Icardi, sino que además no dudó en confirmar -o admitir- que la relación entre ambos llegó a su fin. De acuerdo con la mayor de las hermanas Nara, no hubo reconciliación con el delantero a pesar de las románticas postales que ambos fueron subiendo en sus redes sociales.

Según dijo, “intentó darle otra oportunidad, pero no resultó”. En esa misma sintonía estuvo Ángel de Brito, quien afirmó que las cosas entre el rosarino y la mediática están tan mal hasta el punto de que ella desea establecerse en el país y no instalarse por más tiempo en Estambul. De hecho, Wanda ya firmó un contrato con Telefe y todo indica que tendrá su propio reality donde contará cuestiones desconocidas de su vida, más allá de lo que ya trasciende.

Por esta razón, la blonda desea instalarse en el país junto a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, las dos hijas que tuvo junto a Icardi. El conductor de LAM sostuvo que Wanda ya le “notificó” a su aún esposo que daba la relación por terminada cuando se subió al avión que la traía a Buenos Aires. “Está todo tan mal que quiere dejar Estambul y venir para acá con los chicos", contó De Brito.

Y siguió: "Y un besito para Mauro y que se arregle con todos sus temas”. En los últimos días, después de haberse distanciado y de que se establecieran los rumores de romance en ella y el cantante L-Gante, se creyó que la mediática y el jugador se habían reconciliado. Pero eso no fue así, aunque sí existió esa intención pero no llegó a buen puerto. El desenlace de esta historia amorosa había sido advertido por la abogada la Wanda, Ana Rosenfeld, en sus redes sociales.

Lo cierto es que al regresar de Maldivas, Wanda respondió una pregunta de un seguidor y generó sorpresa. “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntó un fanático. A lo que la rubia, tapándose los ojos con la mano, le respondió en una story: “Porque te estaría mintiendo. Intenté, porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

El propio De Brito confirmó que la razón por la cual Wanda Nara no pudo llegar al país el viernes pasado fue porque su pasaporte había sido retenido. “Yo lamento informarle a Mauro Icardi que lo que contó Pampito es verdad, que el pasaporte de Wanda desapareció”, dijo. Y agregó: “No lo puedo acusar a Icardi, pero...no sé si fue uno de los pibitos, de las nenas alguno se lo escondió y de repente el pasaporte apareció y Wanda pudo viajar”.

En este sentido, aunque sin hacer una acusación directa, el conductor señaló: “Nos podemos tomar en chiste el Wandagate y todo, pero es un delito robarle el pasaporte a otra persona. Estás restringiendo la libertad de alguien”, sentenció el periodista de espectáculos antes de resaltar nuevamente que la modelo no quiere volver a Estambul, aunque entiende que deberá tener que esperar hasta mayo de 2023, cuando el contrato de Icardi se vence con el Galaratasay.

Días atrás, Yanina Latorre reveló datos inéditos sobre la estadía de la rubia y sobre su relación con el cantante de cumbia 420. Al parecer, y según el relato de la panelista, la mayor de las hermanas Nara estaría enamorada de Elian y habría disparado una fuerte y reveladora frase sobre su accionar en la cama. Sin ir más lejos, Yanina afirmó que Wanda le habría dicho que L-Gante "me lo hizo como nadie". Además, parece ser que este vínculo sexual es algo nuevo, ya que hace un tiempo, en la última estadía de la modelo en el país, había revelado que si bien tenían mucha buena onda y se estaban conociendo, “hay buena onda. No tuvimos sexo, no soy tan liberal. Lo estoy conociendo”, había comentado.