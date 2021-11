Icardi rompió el silencio e incineró al marido de Zaira y a la "China": "Ella quiere quilombo"

Un capítulo más de la novela de los Icardi. Después de que se confirmara que Mauro Icardi y Eugenia "la China" Suárez efectivamente se encontraron el 28 de septiembre en un hotel de París, el delantero se comunicó de forma directa con Yanina Latorre, quien desde el inicio del escándalo ofició de vocera de la empresaria.

Según relató la panelista de Los ángeles de la mañana, quien se comunicó con ella fue Icardi, pero Wanda también participó de la agitada conversación telefónica. "Yo era la psicóloga, porque ellos se peleaban mientras hablaban conmigo. Él le recriminaba a Wanda que me había contado lo del hotel en París y la fiebre y yo le demostré que no había sido ella. Además le dije: 'En qué momento se te ocurre recriminarle algo a esta mujer', disparó Latorre.

"Mauro me dijo que él fue el que le reservó la habitación a la 'China' Suárez y que la puso a nombre del polista, Facundo Llorente, que ni siquiera estaba enterado", precisó Latorre. "Le dije que era un atrevido, porque me decía que no me creía que no había sido Wanda la que me mandó esa información.

Latorre señaló que Icardi le dijo que no se quería separar de Wanda y que seguía enamorado de la madre de sus hijas Francesca e Isabella. "Me reconoció todo. Me dijo: 'Todo lo que contaste es verdad. Jacko me esperó en el auto, fui yo el que le regaló a la 'China' la camiseta rosa del PSG; pero acá hay un problema. Si esto no te lo dijo Wanda, esto lo está pasando la 'China' que quiere seguir con el quilombo'", analizó Icardi.

"Él me reconoció que le puso el primer like y hubo mucha previa antes del hotel. Hablaban tres días sí, cuatro no; desde mayo. Ella lo apuraba y a él lo divertía. Cuando ocurre lo del hotel, me dijo que le dio la camiseta, pero que no pasó nada porque estaba con fiebre y se sentía muy mal", sumó.