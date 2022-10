¿Icardi tenía razón? El detalle en una de las fotos de Wanda en Estambul que la deja en jaque

Después de más de un mes de polémicas y fuerte raid mediático en la Argentina, Wanda Nara regresó a Turquía y se reencontró con sus hijos. La empresaria se encargó no sólo de compartir la bienvenida que le dieron sus cinco hijos (con especial foco en Valentino, después del polémico live en el que el adolescente de 14 años manifestó su apoyo a Mauro Icardi), sino que además dio a entender que se instaló en el lujoso Sheraton de Estambul. El detalle en la foto que la delata y la movida que había anticipado el propio Icardi.

"Están diciendo los medios que ella se alquiló una casa en Turquía y no es verdad, no hay ninguna casa alquilada. Ahora, después de este vivo, seguro se enoje y se vaya a un hotel. Pero si viene, la única casa que tiene es la nuestra", anticipó semanas atrás Mauro, en el duro live en el que cargó contra la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Dicho y hecho. Al llegar a Turquía, la empresaria se encargó de difundir a través de sus redes sociales el desayuno que compartió junto a sus cinco hijos en el restó del Sheraton de Estambul. ¿El objetivo? Deslizar que ya no duerme bajo el mismo techo con su marido. Algo similar al "operativo millonarios" que aplicó cuando, todavía casada con Maxi López, alquiló una lujosa mansión en Italia y se la "vendió" a una revista asegurando que había sido un regalo del padre de sus hijos varones: Valentino, Constantino y Benedicto.

"Esto es un juego mediático, es algo que hacemos desde hace años", reconoció el propio Icardi, quien en ningún momento alentó los rumores de separación arengados e instalados de forma pública por parte de Wanda. Y, tal vez, esta suerte de "Teg de los Icardi" tiene ahora una nueva temporada desde el Viejo Continente. ¿Cuál fue la perlita que la propia Nara mostró -tal vez sin quererlo-en redes sociales? Que volvió a usar el anillo de casada con Icardi.

Cabe recordar que la empresaria no dejó de usar la alianza, sino que se lo sacó del índice y lo lució en el dedo medio; tal y como se puede ver en el caliente videoclip que grabó junto a L-Gante en su lujosa mansión del barrio privado de Santa Bárbara, propiedad que López le cedió hace meses para saldar así su deuda y la manutención de sus tres hijos hasta que le más chico, Benedicto, cumpla la mayoría de edad.

Al momento, Icardi decidió llamarse a silencio. Tiene a su favor que Wanda comenzó a seguirlo de nuevo en Instagram horas antes de embarcarse rumbo a Turquía, pero el delantero no pudo con su genio y volvió a tener la relación con la madre de sus hijas. Después de que los medios se hicieran eco del movimiento 2.0 de Wanda hacia Icardi, la empresaria salió al cruce con una dura desmentida desde Twitter: "No tengo nada que perdonar. Estamos separados. Gracias por no consultarme".

Ni lento, ni perezoso; Icardi también reaccionó desde Estambul y salió al cruce de su propia mujer. "¿Separada como cuando fui a Argentina hace unos días? Lo firmo, la pasamos muy bien", chicaneó sin suerte el futbolista.