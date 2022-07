Icardi, Wanda y otra vez el "Instagram-Gate": nuevos rumores de crisis en la pareja

El tiempo vuelva y con todas las cosas que pasan en este país, parece mentira que ya transcurrió más de medio año del inicio del escándalo bautizado como "Wanda-gate". La polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez encabezó las portadas de los principales diarios del mundo y estuvo en boca de todos durante más de seis meses. De hecho, hasta generó daños colaterales y causó que Zaira Nara se distanciara del papá de sus hijos.

En un muy breve resumen, el delantero rosarino había mantenido un encuentro amoroso con la actriz -hoy en pareja de Rusherking- en París (Francia), mientras que Wanda se encontraba junto con su hermana en Milán (Italia). Si bien la información ya se sabía porque hasta a la propia Wanda Nara le había llegado un mail anónimo contando detalles sobre aquel fin de semana del 25 y 26 de septiembre, más tarde se supo que el futbolista había ido al lujoso hotel Le Royal Monceau junto a su cuñado, Jakob von Plessen -pareja de Zaira-, quien debió dormir en el auto mientras lo esperaba. Durante ese lapso, también circularon varios chats entre Mauro y La China que hicieron que su matrimonio pendiese de un hilo.

Pero aquel drama inició con el delantero cerrando su cuenta de Instagram y dejando de seguir a la mamá de sus hijas. En respuesta a eso, Wanda había compartido una historia en la que se la podía ver junto a su hija menor, Isabella. ¿El detalle? Ella se mostró de perfil y cubrió su rostro con la mano (dando a entender que no se encontraba bien anímicamente), exponiendo en primer plano que se había sacado su alianza de casada. Y algo similar ocurrió en las últimas horas, lo que volvió a instalar los rumores de crisis en torno a la pareja. Resulta que Juariu descubrió que Icardi reaccionó con un "like" a una foto que posteó su esposa, pero luego lo borró para la sorpresa de todos.

La ex participante de Masterchef Celebrity no dudó en compartir la secuencia, se mostró sorprendida y alertó que esto, conociendo a los mediáticos, podría derivar en una nueva crisis de pareja. "Wanda sube una foto, al toque un like de Mauro", escribió Juariu a una publicación que realizó la empresaria desde Ibiza, donde está de vacaciones junto a su hermana Zaira. "Pero... ¿Lo borró?", se preguntó la panelista de Cortá por Lozano. "No está más", agregó.

Cabe destacar que este tipo de señales ambiguas por las redes sociales suelen ser habituales del delantero y la empresaria. Esta última señal, en particular, volvió a reflotar los rumores de una posible nueva pelea entre ambos y una vez más, su matrimonio fue puesto en duda. El último fin de semana de enero del año pasado, la foto en la que se la vio a Wanda sin su alianza de matrimonio encendió todas las alarmas.

La fotografía había formado parte de un nuevo capítulo de la posible separación de ambos. Al parecer, la relación sigue estando muy complicada y, según el entorno de ambos, siguen las discusiones de pareja casi todos los días. Esto se suma al romance confirmado de la 'China' Suárez", el cual le habría generado a Icardi cierta nostalgia y su mujer lo habría encontrado mirando las publicaciones que la ex Argentina, tierra de amor y venganza realiza habitualmente.

Actualmente Wanda se encuentra pasando algunos días de relax en Ibiza (España), luego de compartir unas vacaciones a solas con Icardi en Kenia, a donde viajó de vacaciones junto a su hermana Zaira, sus hijas menores, y su amigo y estilista Kenys Palacios. Sin ir más lejos, durante los últimos días circularon las imágenes de la empresaria sumergida en el agua y hasta se animó a sacarse la parte de arriba de su traje de baño para las fotos.