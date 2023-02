Icardi y el desprecio a la "Wanda trabajadora": el nuevo desplante del futbolista

¡Y un día lo confirmó! Después de años de idas y vueltas, Wanda Nara finalmente anunció que será la nueva conductora de MasterChef. La empresaria promocionó su desembarco en Telefe desde Turquía y cruzó a quienes la critican por trabajar y "descuidar" a sus cinco hijos. La llamativa reacción de Mauro Icardi ante el gran avance en la carrera de la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

"Soy la nueva conductora de MasterChef Argentina y estoy tan feliz de seguir creciendo en el canal de la familia", anunció desde Estambul la empresaria, al tiempo que "arrobó" a Telefe y a los productores del reality. "Gracias por confiar en mí. No veo la hora de empezar junto a mis compañeros, que tanto admiro", sumó, en alusión a los jurados del certamen: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Antes del posteo, la empresaria se había hecho eco a través de sus historias de Instagram de los cientos de mensajes que anunciaban su desembarco como conductora en uno de los canales de aire más importantes de la Argentina. ¿El detalle? Mauro Icardi no sólo no hizo ninguna alusión al tema, sino que tampoco le "likeó" el posteo del anuncio.

"Cuántas críticas que reciben las mamás por trabajar. A los hombres, nunca", disparó la empresaria en una de sus historias, dando a entender que recibió más de una crítica por parte de los que aún no entienden que se puede trabajar y maternar sin mayores problemas.

La declaración se dio en el marco del repudio machirulo que el propio Icardi volcó contra la madre de sus hijas en octubre del año pasado a través de un duro vivo de Instagram. Y es que, pese a que Wanda nunca dejó de trabajar como su representante y panelista en la TV italiana, Icardi le recriminó su nueva faceta televisiva en la Argentina.

"En nueve años nunca lo hizo y ahora me dice que me meto con su trabajo, su forma de seguir adelante; qué se yo. Veremos qué sucede, si podemos hacer algo por los chicos, la semana que viene que vuelve a Turquía. Y si viene, no tiene ninguna casa alquilada como dijeron los medios. Si viene, se queda acá. Ahora, después de este vivo tal vez se enoja y se va a un hotel, no lo sé", disparó.

Lo cierto es que Wanda regresó a Turquía, pero la reconciliación nunca se formalizó. Incluso, la empresaria alquiló su propio departamento en la lujosa torre en la que vive Icardi, por lo que, pese a encontrarse en Estambul, ya no comparten techo.