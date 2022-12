"Idiota, vos no sos...": la "China" y un chat privado con su mejor amiga con, ¿palito para Paula?

El desembarco de Mauro Icardi en la Argentina con los cinco hijos de Wanda Nara no alteró en nada a Eugenia "la China" Suárez. Lejos ya de las esquirlas mediáticas que dejó el affaire en París con el futbolista, la actriz disfruta de su relación con Rusherking; aunque en las últimas horas compartió un chat privado con su mejor amiga de la infancia que, para muchos, fue un nuevo palito dedicado a Paula Chaves.

De extremo bajo perfil, "Agus" es la amiga a la que Suárez siempre definió como su: "Hermana de la vida". Se conocen desde el jardín de infantes y es la madrina de Rufina, la hija que la ex Casi Ángeles tuvo con Nicolás Cabré. Fue a ella quien la apoyó y la acompañó cuando el grupito de amigas famosas, encabezado por Paula Chaves, le soltó la mano después de que la mayor de las Nara expusiera los cuernos de su todavía marido desde las redes sociales.

En las últimas horas, mientras Wanda se mostraba en el fastuoso festejo de cumpleaños que le organizó en su mansión de Santa Bárbara a su peluquero y amigo Kennys Palacios, la "China" sintió que era momento de volver a agradecer el apoyo de su "hermana de la vida" y compartió una historia en la que se puede leer una divertida conversación privada entre ellas. No fueron pocos, claro, los que entendieron que detrás del chat se escondían algunos palitos dedicados a sus ahora ex amigas.

"Nos amamos", tituló la "China" en su historia. De fondo, se podía ver una cita del usuario "Club de letras" que Agustina le envió por privado y sostenía: "Vi un tiktok que decía que nuestras mejores amigas nos han visto cambiar; convertirnos en otras personas, crecer y ni por un minuto han dejado de amarnos. Y sí".

Pero eso no fue todo. Agustina le puso un poco de picante a la charla, y le espetó después de la cita: "Forever (por siempre). Sólo me gustaría verte madurar. Pero no importa... te sigo bancando".

Atenta a la chicana, la "China" recogió el guante y le respondió: "Idiota, vos no sos pisciana ni en pedo". Luego de censurar el mensaje siguiente de Agustina, la actriz remató el diálogo con un lapidario: "¿Dónde quedó el romanticismo? Posta, te anotaron mal".