Iliana Calabró llamó "mucamita" a Pampita y la destrozaron en las redes

Iliana Calabró llamó "mucamita" a Pampita. La actriz aseguró en una entrevista radial que no entiende por qué la modelo y conductora se quiere casar tan pronto con su flamante novio, el empresario Roberto García Moritán. Y en plena argumentación de sus dichos, sostuvo: "No sé qué la mueve. Me suena muy extraño. Quizá nos está tomando el pelo a todos. Capaz que es eso. Aparte era todo como una miniserie de Disney: un millonario que le viene a proponer casamiento a la mucamita... que no se vaya a ofender, que es el apodo que tuvo".

Pampita lidió con ese apodo buena parte de su vida profesional. El entonces tenista David Nalbandian había revelado alguna vez que quien se lo puso fue la modelo Sofía Zamolo (por entonces, novia del propio Nalbandian), quien jamás desmintió la acusación. "No la quiero ofender porque ella es una reina y estuvo mal puesto ese apodo, no quiero ofender a ella ni a nadie. ¡Bendito sea el trabajo de los empleados domésticos!", dijo Iliana, y no sabemos si así aclaró u oscureció.

"Es una cosa rara, yo le aconsejo que no, que no (se case). Uno no puede conocer a la otra persona en dos meses. Está en la mejor etapa del enamoramiento, en la que el otro es el ser ideal que viene a tu vida a darte amor y solucionar todos los problemas existenciales. Pero después, a medida que se van cayendo estas máscaras, vamos descubriendo al otro con todo lo que es", señaló, en diálogo radial con Tatiana Schapiro. En las redes, la respuesta de los internautas, casi unánimemente del lado de Pampita, no se hizo esperar. Leé alguno de los testimonios más suaves.