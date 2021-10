Imágenes inéditas y la fecha de estreno de "Siendo Pampita": así será el reality sobre el embarazo de la modelo

El reality de Carolina "Pampita" Ardohain terminó de grabarse el pasado jueves 22 de julio tras el nacimiento de Ana, la hija que tuvo junto a Roberto García Moritán. La pequeña nació a las 9:30 por parto natural en el Sanatorio Otamendi y pesó 3,100 kilogramos. Se trata de la quinta hija de la modelo, que fue madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, y la tercera del empresario, que es papá de Delfina y Santino.

La llegada de la beba generó una gran expectativa, la cual se duplicó este jueves al darse a conocer otro adelanto y la fecha de estreno del reality que comenzó a ser grabado durante el comienzo del embarazo y con el que la jurado mostrará cómo vivió su vida embarazada, trabajando en pandemia y siendo una mujer multifacética. El show televisivo lleva por nombre "Siendo Pampita" y se verá por Paramount+ Latinoamérica.

La fecha elegida fue el 13 de octubre y en el nuevo adelanto se pueden ver imágenes la búsqueda, el embarazo y el nacimiento de Ana. Desde la producción de este reality advierten que las cámaras siguieron a Pampita "en su día a día, mientras intenta mantener el equilibrio de todo para llegar perfecta al día del parto de su nueva hija. Ella se reparte entre sus múltiples compromisos laborales, las agendas de cada uno de sus hijos, sus amigos y su vida de pareja".

En principio, solo serán 10 capítulos que mostrarán "desde cómo se deciden por el médico para este embarazo hasta el armado del cuarto de la bebé". "También se podrá presenciar alguna que otra pelea de pareja y se verá cómo, para Carolina, sus amigas son su sostén y refugio durante su embarazo. Justamente es con ellas que decide escaparse a un spa, espacio de relax donde conversarán sobre aquellos temas que solo comparten estando a solas", agregaron.

Y sumaron: "Y todo esto mientras cursa los meses más exigentes del embarazo. Compartiremos su vida en familia ensamblada, sus amistades y todos los detalles de esta etapa única para ella y su marido en su primer embarazo juntos". El programa dará detalles, a su vez, del apasionante aniversario que el empresario y la modelo celebraron meses atrás y tendrá como broche de oro la llegada de Ana a sus vidas.

Meses atrás, fue Pampita la que confirmó que tendría su propio reality show. Con una foto de las primeras grabaciones, la modelo había anunciado que su embarazo y sus días, se verían reflejados en la pantalla chica. De hecho, la modelo había puesto cámaras en toda su casa y en el auto, por si llegaba a venir el bebe y debían comenzar a filmar todo para el reality. Esto generó muchas posturas diferentes y algunas críticas al respecto.

El parto fue grabado, con cuatro cámaras, para sumarlo al reality. Previamente el material fue visto por Pampita y Roberto y luego ellos dieron el "okey" sobre qué es lo que puede salir en ese último capítulo. Lo cierto es que la producción general corre de la mano de Viacom, quien también es dueño de Telefe, pero por su presencia en “La Academia” de Showmatch, sería imposible ver a la morocha antes de fin de año en ambos canales.

Consultada sobre qué veríamos en su reality, la modelo resaltó: “Tiene que ver con ser una mujer multifacética, que hace muchas cosas a la vez y trabaja embarazada y en pandemia, un momento único e histórico. Es una propuesta lindísima, primero porque me abriría las puertas a toda Latinoamérica y después porque estaría contenida por una plataforma super buena. El proyecto a mí me encanta y me quedaría un recuerdo lindísimo de este momento que estoy transitando”.