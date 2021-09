Incalificable: el mensaje que El Polaco le mandó a una influencer de 15 años

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, no está pasando por su mejor momento. Y es que después de que su coach en La Academia de ShowMatch, Quique Pérez, renunciara debido a los frecuentes roces que mantenía con el artista y su pareja, Barby Silenzi, se dio a conocer el mensaje que el cantante de cumbia le mandó de forma privada a la reconocida influencer estadounidense, Alabama Luella Barker.

Para aquellos que no la conozcan, se trata de la hija de 15 años del ex baterista de Blink-182, Travis Barker (quien está en pareja actualmente con Kourtney Kardashian), dueña de casi 720 mil seguidores en Instagram. Fue a través de un mensaje privado en esta plataforma que el músico tropical se contactó con la figura de Estados Unidos con el supuesto deseo de poder comenzar a entablar una conversación con ella.

¿Cuál fue el mensaje que le mandó El Polaco a Alabama? “Honey, what’s up?”, que en español se traduce como “Dulce, ¿todo bien? ¿qué hay?”. Además, utilizó el emoji de un corazón a pesar de que en ningún momento obtuvo una respuesta por parte de la modelo. Según contó Vicky Braier o Juariu en las redes sociales, la hija del ex integrante de Blink-182 compartió en Tik-Tok el mensaje que el participante de La Academia le envió por privado.

En la captura de pantalla que la panelista subió a sus redes se puede ver con claridad las palabras que El Polaco le envió (en inglés) a la aspirante a cantante estadounidense. De acuerdo con Juariu, tras mostrar esa conversación a sus seguidores (cuenta con casi un millón y medio de seguidores en TikTok), la hija de Travis Barker optó por borrar el mensaje en cuestión e ignorar al argentino.

El jueves, El polaco regresó a la pista junto con Silenzi, lookeados de “rolingas”, y su nueva coach, Georgina Seva, luego de la renuncia de Quique. “Me fui para estar mejor y no pelearme con ellos, porque los quiero un montón pero ya habíamos tenido un par de encontronazos en cuanto a la suplencia de Barby y después en cuanto al trabajo del Pola”, había contado el coreógrafo en un audio que emitieron en La Previa.

Junto a ambos se ubicó Paul, “doble” de Mick Jagger, como invitado a la coreografía, donde danzaron al ritmo de I can´t get no Satisfaction, de Los Rolling Stones, tema seleccionado por Jimena Barón para esta pareja. “Quique me dijo que no se los fumaba más y que Barby (Silenzi) estabas celosa de Celeste Muriega. Y vos de (Rodrigo) Tapari”, dijo antes de su devolución Ángel de Brito, quien le puso tan solo un 4 a la coreografía.

Si bien El Polaco trató de desmentir esta vaersión, el periodista y jurado de La Academia fue mucho más tajante y afirmó: "Tengo un audio de 5 minutos. Le creo a Quique, ustedes son mentirosos. La coreo no fue entretenida. Este equipo llegó a un techo con el baile. El puntaje no fue muy bueno, ya que Pampita (dueña del voto secreto) aseguró que le faltó onda y el resto de sus compañeros coincidieron con ella.

Guillermina Valdés les puso un 6 y sostuvo: “Se vio muy desprolijo. Era linda la idea, pero el baile pareció una pasada”. Jimena Barón igualó el puntaje de la pareja de Marcelo Tinelli y comentó: “La canción me encanta y tiene mucha fuerza, pero sinceramente no explotaron la historia y por momentos estuvo desprolijo”. Mientras que Hernán Piquín fue un poco más duro, les puso un 5, y cerró afirmó: “Me gustó mucho el tema, pero a la coreografía no le vi fuerza ni definición”.