Increíble pero real: una periodista de Canal 26 anunció la muerte del escritor William Shakespeare

Las redes sociales colapsaron con todo tipo de comentarios y burlas este viernes, luego de que Noelia Novillo, una conductora de Canal 26, confundiera la muerte de William "Bill" Shakespeare, el primer hombre que recibió la vacuna contra el coronavirus en el Reino Unido, con el reconocido escritor inglés que lleva fallecido hace 405 años.

William Shakespeare falleció el pasado 20 de mayo a los 81 años, a causa de una enfermedad que no estaba relacionada con el Covid-19. Bill, como le decían sus amigos y parientes, fue la segunda persona -y el primer hombre- de Reino Unido en recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech. Días antes, Margaret Keenan, de 91 años, había sido la primera persona en recibir la primera dosis en el país.

Según han anunciado medios británicos, el hombre de 81 años murió en el mismo hospital de Warwickshire en el que fue inmunizado contra el virus, tras un periodo en el que estuvo muy enfermo. "Me entristece mucho saber que nuestro amigo, el encantador Will Shakespeare, ha fallecido. Will será recordado por muchas cosas, entre ellas su gusto por las travesuras", escribió la concejal del municipio Coventry, Jayne Innes, amiga de Shakespeare.

A través de Facebook, la mujer remarcó el hecho de que Shakespeare se había convertido "en una sensación internacional al ser el primer hombre en recibir una vacuna Covid. Nuestro amor para Joy y su familia", cerró. Lo cierto es que este viernes, comenzó a circular un insólito video de la conductora de canal 26 confundiendo al fallecido de Bill, de profesión fotógrafo, con el histórico dramaturgo.

En el video, que no tardó en convertirse en viral y tendencia en las redes sociales, se la escucha a la locutora decir: "Y vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre. Estamos hablando de William Shakespeare y su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, el por qué. Lo cierto es que uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la lengua inglesa, ahí lo vemos...".

Esta última frase desencadenó todo tipo de burlas y memes en Twitter, teniendo en cuenta que el escritor al que ella hace referencia murió el 23 de abril de 1616. "Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Ahí lo vemos... murió allí en Inglaterra a los 81 años. Así lo confirmó el concejal...", concluyó la periodista, algo confundida y afligida.

Los internautas no tardaron en hacer foco en el grosero error de la periodista y llenaron las plataformas de divertidos memes e irónicos comentarios. "Al velorio fueron los Montescos y los Capuletos y se armó un quilombo bárbaro"; "Se preocupa Macbeth, balas que pican cerca...", o "Fue un adelantado. Lo vacunaron hace 450 años. Claro por eso fue el primero. Eso sí, el Reino Unido tardo más de 4 siglos en avisar del virus", fueron algunos de los comentarios.

Según informó el diario The Sun, el homónimo del poeta y dramaturgo falleció tras sufrir un serio derrame cerebral en el Hospital Universitario de Coventry. Su amiga Innes lo definió como "un hombre encantador” y destacó el “gran compromiso por mejorar su localidad. Durante el encierro, se lo podía ver caminando entre los árboles plantados por él y sus colegas en los años 80 en Allesley”, resaltó en diálogo con la BBC.