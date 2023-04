"Indiana no se habla con su mamá": Cubero cruzó a Nicole y reveló más detalles de la interna

Sigue la pelea. Después del fallido intento de Nicole Neumann para aplacar las aguas -al menos las mediáticas-, Fabián "Poroto" Cubero volvió a hablar de la pelea que la modelo mantiene con su hija mayor, se refirió a la avanzada judicial de su ex mujer y expuso nuevos detalles de la interna familiar por la que Indiana no le dirije la palabra a su madre desde diciembre. Bombazo.

El nuevo round tuvo como disparador las recientes declaraciones de Neumann, quien intentó bajarle la espuma a la situación y aseguró que no iba a hablar sobre el tema para resguardar la intimidad de su hija de quince años. "Inventan mucho. Son temas delicados y hace rato que tomé esta postura. No tengo necesidad de aclarar nada. Ya les dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas y cuidarlas. Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras. Inventan mucho", esquivó.

Nota al lector: Indiana tomó en diciembre la decisión de instalarse en la casa de Cubero y Viciconte, tras una fuerte pelea con su madre. ¿El disparador? Indiana le había pedido que dejara de ventilar las intimidades de la interna familiar debido a que le hacían bullying en el colegio y la modelo, a diferencia de Cubero y Viciconte, no cumplió con su palabra. Desde entonces, la adolescente de 15 años no le habla, ni le responde los mensajes de WhatsApp.

Consultado por las declaraciones de la madre de sus tres hijas, quien insistió en que es mentira que no tiene diálogo con Indiana, Cubero advirtió que la adolescente no le habla desde hace meses a su madre y que se trata de una situación que está resolviendo con la ayuda de su terapeuta.

"Que cada uno diga lo que quiera. Sinceramente, no tengo ganas de debatir el tema. Simplemente, es una realidad que hoy está pasando y lo que está pasando, se está manejando íntimamente y en el Juzgado en donde se tienen que tratar los temas", disparó el ex futbolista, en diálogo con el ciclo Socios del Espectáculo.

Después de que el cronista le preguntara si Indiana prefirió vivir con él porque "Mica es más copada", Cubero le puso los tantos: "No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo y que ese vínculo gracias a Dios desde que me junté con Mica está intacto con mis tres nenas".

Viciconte, presente en la nota, aportó: "Adoro a las tres nenas, así que no te puedo decir mucho. Trato de unir siempre y nada. Hoy está Luca que es su hermanito y se llevan bárbaro. Yo feliz de que esa unión esté y que seamos la familia que yo también deseé".

Una vez más, el cronista volvió a pisar la banquina: "¿Puede ser Luca el factor para que Indiana quiera estar más con ustedes?". "Las tres aman a Luca por igual, las tres aman a Luca", esquivó, no sin ocultar el malestar por la pregunta.

"Indiana está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre desde el primer momento tratamos que ella se sienta cómoda, se sienta feliz; que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia; con nosotros, con sus hermanas como así lo tiene. Pero bueno, a veces los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre", reconoció.

Cubero advirtió que no tiene diálogo con Neumann. "Indiana tampoco habla. Es un tema que tiene que resolver ella con su psicóloga y con su mamá. Como te digo, yo estoy siempre intentando que ese vínculo se recomponga y vuelva a la normalidad. Pero tampoco voy a generarle una presión a la nena para que esta situación se resuelva, porque es ella la que tiene que terminar de decidir qué es lo que quiere de acá en adelante".

"Hay cosas que uno no se imagina que pueden pasar, pero después pasan cosas y uno tiene que apoyar a sus hijos, que son lo que más quiero en este mundo", reforzó el ex futbolista, al tiempo que reconoció que aún mantiene un litigio judicial con Neumann por la cuota alimentaria de sus hijas.