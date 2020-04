Indignada, Noelia Marzol se quejó de las preguntas machistas que le hizo Andy Kusnetzoff: "Sentí vergüenza"

Aunque Noelia Marzol ya había asistido en otra oportunidad al programa Podemos Hablar, que se emite los sábado a la noche por Telefe, en esta última ocasión, la bailarina se sintió muy incómoda durante la grabación, ya que aseguró que no le gustaron para nada las preguntas que le hizo Andy Kusnetzoff sobre su vida privada y sexual.

Además, la actriz reveló que se enojó porque el conductor le dio muy poco lugar a diferencia del resto, y que además, por los temas escatológicos que hablaron los demás, se sintió denigrada.

En una emisión donde era la única mujer, ya que participaron ese mismo día Joaquín Furriel, Nicolás Vázquez y Pipo Benedetto, todos con la nueva modalidad a distancia, la artista se sintió muy fuera de lugar en varias ocasiones, algo que se pudo notar el sábado cuando finalmente salió al aire el programa.

Según explicó en un descargo que hizo este domingo a través de sus historias de Instagram, sintió vergüenza por las preguntas frívolas que le hizo el conductor sobre su vida privada y sexual, algo que no se le consultó al resto de los invitados.

Por eso mismo, después de que la producción la llamara para preguntarle qué le había enojado durante la grabación, Kusnetzoff también se comunicó con ella, aunque según dijo la rubia, nunca le pidió disculpas ni se dio por aludido.

"El programa se grabó el jueves, y cuando terminamos, yo me sentí muy incómoda. El programa que salió al aire fue editado, y por eso ustedes por ahí notaron que yo tenía cara aburrida, cuando no suelo ser así, ya me gusta cada vez que aparezco en los medios transmitir algo lindo, con buena onda y ser simpática, porque de hecho soy así", explicó al principio.

A pesar de que intentó poner toda su voluntad, la bailarina reveló que antes de que se filmara el programa, desde la producción la habían llamado para que contara algunas anécdotas de su vida, algo que después el conductor nunca le consultó.

"De lo que yo conté, no se mencionó absolutamente nada y las cosas que fueron editadas me da vergüenza reproducirlas. Fue patético así que tampoco lo voy a mencionar porque creo que no viene al caso", manifestó.

"Tengo mil cosas para contar, tengo una historia de vida y me han pasado cosas traumáticas, yo elegí nunca contarlo porque pertenece a un lugar muy privado y no tengo ganas de compartirlo con todos. Me basta con que mi gente cercana lo sepa. En general soy muy abierta para hablar de tema sexuales, siempre trabajo en lugares donde desarrollo mi parte más sexual, y me visto también como quiero porque no veo porque tenga que no hacerlo, pero también trabajé en otras cosas, como el teatro que es lo que más me gusta hacer", dijo enojada, e hizo referencia que a que se le pueden preguntar muchas más otras cosas que sobre su vida sexual y su nueva pareja.

Sobre esto, dijo que estudia baile desde los cuatro años, y que a los 17 empezó con su carrera en los medios, por lo que Kusnetzoff le podría haber preguntado anécdotas de muchas situaciones, aunque en verdad no lo hizo.

"Si él no tenía nada que preguntar, eso habla más de la ignorancia del conductor que de mi, y si no sabía qué preguntarme, y lo mismo le digo a los que dijeron que no tenía nada más que preguntarme por lo sexual, los invito a todos a que entren a Wikipedia y vean todos los trabajo que hice desde que tengo 17 años", sumó.

En su descargo, también le agradeció a toda la gente que se comunicó para apoyarla, y pidió que pronto las cosas en el medio cambien, porque "en el 2020 esta situación es insostenible".

Del mismo modo, en Intrusos este lunes contaron que además de la falta de preguntas para Marzol, lo que enojó a la actriz es que la conversación entre los tres invitados se haya vuelto muy escatológica y fuera de lugar, como si ella no formara parte del grupo.

"Si ustedes no cortas estos fragmentos, los voy a acusar a todos de pajeros", dijo incluso la rubia durante la grabación, para intentar que el programa retomara su rutina habitual, algo que según ella, no fue posible.

"Gracias mujeres! Gracias por hacer causa común! No hizo falta que dijera nada, ni que haga un descargo. Muchas partes del programa se editaron por suerte y porque me enoje mucho con las preguntas. Todas dejándome en un lugar horrible! @andykusnetzoff algo tenes que cambiar. Check", escribió finalmente Marzol en su Twitter.