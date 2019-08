El Mago sin dientes sostiene que Macri perdió en las PASO porque no se puso su galera

Las últimas elecciones primarias no solo significaron un fuerte golpe para el actual gobierno comandado por el presidente Mauricio Macri, sino que además representaron un antes y un después en la vida de Pablo Cabaleiro, mejor conocido por un inconfundible personaje: El Mago sin dientes.

El mediático de 36 años debutó en televisión a los 14 en un programa infantil conducido por Carlitos Balá en el viejo ATC (hoy la TV Pública). Hizo shows, eventos, participó en el ciclo Pasión de sábado y se consolidó como tal en el programa que conduce Marcelo Tinelli: Showmatch.

Pero en este último tiempo, El Mago se convirtió en una suerte de cábala o referente mediático para los dirigentes que hoy desfilan por los pasillos de Casa Rosada. En cada evento o presentación, el artista oriundo de Avellaneda se hacía presente para apoyar a los ex Cambiemos (hoy Juntos por el cambio). Siempre es el primero en llegar y el último en irse.

Fue así que, en 2016, supo convertirse en la cara de la victoria del grupo de los “globos amarillos” cuando Macri superó a Daniel Scioli en las elecciones presidenciales. Pero, esta vez, la suerte no lo acompañó y días atrás se transformó en la imagen de la derrota del oficialismo.

Mientras todos eran reclamos y enojos en el búnker de Juntos por el Cambio montado en Costa Salguero, a raíz de la aplastante victoria del Frente de Todos, se difundió una postal del Mago sin dientes sentado en un rincón con un semblante muy alejado al de la alegría.

Totalmente solo, sentado en una de las mesas y sujetando su celular, El Mago se dejó ver triste por los resultados de las elecciones, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. Pero él no se rinde y está seguro que puede ayudar al oficialismo a salir a flote.

O por lo menos así lo trasmitió a través de su cuenta de Twitter, implorándole al presidente Macri que lo reciba en Casa Rosada. “Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo, quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares”, escribió.

Señor Presidente @mauriciomacri soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme Gracias!!! — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 16, 2019

Y sumó: “Me gustaría que pueda escucharme, ¡Gracias!”. Lo cierto es que desde el oficialismo, al parecer, no están completamente convencidos o conformes con el Mago y optaron por convocar a otra figura del espectáculo: al cantante venezolano José Luis "Puma" Rodríguez, quien se encuentra en Buenos Aires para dar un concierto el próximo sábado 24 de agosto.

Recibió a El Puma ? Y a mi 😢 — EL MAGO SIN DIENTES (@MAGOSINDIENTES) August 23, 2019

Esta situación tiró por la borda las ilusiones del Mago, quien no dudó en reflejar su tristeza en las redes sociales. “Recibió a El Puma ¿Y a mí?”, escribió acompañado de un emoji de una carita triste. El músico - que se ilusionó con un triunfo de Macri en octubre- fue recibido ayer por el jefe de Estado en Casa Rosada, luego de una reunión de Gabinete.

Consultado por BigBang, Pablo Cabaleiro habló de su intención de ayudar a los que más lo necesitan, a su particular pedido 2.0 al presidente y no dudó en opinar de la derrota del oficialismo en las PASO. "Fue un pedido que hice porque tengo las ganas de comunicarle al presidente lo que a mí me llega a través de la gente", contó.

Y siguió: "Quisiera que me reciba, porque la gente me cuenta lo que se ve a diario. Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y, hoy por hoy, hay gente que tiene la necesidad de encontrar trabajo.Tengo algunas ideas para comunicarle al presidente, pero prefiero mantenerlas en resguardo hasta poder reunirme con él. Tengo la esperanza de que me reciba".

Consultado sobre la decisión de Macri de recibir al "Puma" Rodríguez, Cabaleiro fue totalmente franco y afirmó: "A mí me gustaría que el presidente me reciba en Casa Rosada, al igual que recibió a una persona extranjera. Me gustaría, siendo votante y artista argentino, siempre fui votante de Mauricio, que pueda recibirme al igual que lo hizo con un artista extranjero".

Al mismo tiempo, el reconocido artista que estás últimas elecciones primarias las vivió "diferente" a las de años atrás. "Siempre eran con climas muy festivos y este no fue el caso. Pero hay que esperar a lo que decidan los argentinos en octubre. Yo particularmente valoro y respeto el voto argentino y la democracia", sostuvo.

Y no dudó en revelar una cábala que lo tenía como protagonista y que este año, justamente, Macri dejó de utilizar: "Yo soy una persona que estuve siempre. Tuve la oportunidad de hablar con Mauricio Macri, pero hace cuatro años atrás. También tuve contacto con él cuando era jefe de la Ciudad de Buenos Aires. En aquellas oportunidades, el presidente ha tocado mi galera y hasta se la ponía. Y esta vez, nada de eso pasó".

Al final, no descartó que esta fuera una de las razones que llevara a Cambiemos a la derrota y sentenció: "Me gustaría que me reciba. Mantengo todavía la esperanza. Soy un artista argentino que cree en él".