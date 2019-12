Indignante explicación del "Chino" y Darín por el chiste sobre violaciones: la filosa respuesta en Twitter

Sigue la polémica. Una semana atrás, el "Chino" y Ricardo Darín protagonizaron un repudiable episodio en el programa español El hormiguero 3.0. ¿Qué fue lo que sucedió? Invitados al piso para promocionar el filme La odisea de los giles, padre e hizo se rieron a carcajadas de un chiste que hizo el chef Karlos Arguiñano, cuya fama también llega a la Argentina, sobre mujeres violadas. El feroz repudio que recibieron en las redes sociales, la indignante justificación que esgrimieron y la marcada de cancha que recibieron.

El repudiable chiste de Arguiñano que desató la polémica

“Hay dos chicas argentinas y una le dice a la otra: ‘Graciela, ayer me violó un gallego’. ¿Y cómo sabés vos que era un galleco? Le tuve que ayudar”. Todos los presentes en el piso se rieron y aplaudieron la “broma” con la que se naturalizó una vez más la violencia machista.

Tal como queda expuesto en el video, el "Chino" y Darín no se mostraron desorientados a la hora de escuchar el chiste que celebraron. Lejos estuvo también el "Chino" de agarrarse la cabeza en señal de ofensa. Todo lo contrario: se rieron y aplaudieron la barbaridad que acababa de decir el cocinero, en comunicación telefónica.

La indignación se volcó a las redes, en especial teniendo en cuenta que el programa salió al aire el lunes 25, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer en todo el mundo.

El Hormiguero ayer 25N Arguiñano se marca un chiste sobre una mujer violada, Pablo Motos, Ricardo Darin e hijo ríen. Claro luego es una exageración lo de la cultura de la violación. #vergonzoso — Almu_bc (@BcAlmu) November 26, 2019

“El patriarcado no se acabará tan fácilmente mientras un gilipollas haga chistes de violaciones y otros tres gilipollas le rían la gracia en un programa de televisión”, disparó una usuaria de Twitter. “Cuenta un ‘chiste’ sobre una violación y una mesa en la que Pablo Motos, Ricardo Darín y su hijo Chino Darín sólo saben reírse ante tal gesto de mal gusto. Ninguno es capaz de alzar la voz y pedirle que se calle. Repugnante”, sumó otra.

El tibio pedido de disculpas del chef: "Fueron 15 segundos que me han destrozado"

Mientras que los argentinos se llamaron a silencio, el chef decidió redoblar la apuesta con un posteo en Twitter en el que pidió disculpas, a medias. “Conté un chiste que no tenía que contar. Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día. Me colé, fueron 15 segundos que me han destrozado. Pero bueno, la vida continúa y tengo que seguir. Perdón de verdad”.

La reacción del "Chino" y de Ricardo: qué dijeron y cómo los cruzaron por "machirulos" en las redes

Cuatro días después de ocurrido el episodio, Ricardo utilizó su cuenta de Twitter para hacerle frente a los miles de mensajes que recibió en repudio por lo sucedido. "No nos reímos de una violación, de hecho nunca escuchamos en el set de grabación de qué iba el maldito chiste. El ruido en el estudio y la mala comunicación por el teléfono no permitió eso. ¿Cómo alguien puede reírse de eso? Lamento la odiosa confución (Sic), pero juro que no fue así".

En sintonía con la explicación de su padre, el "Chino" también acudió a Twitter para aplacar las aguas y explicar qué fue lo que sucedió. A diferencia de Ricardo, que se limitó a explicar su versión de los hechos, el actor de 30 años protagonizó un filoso ida y vuelta con un usuario que lo interpeló con crudeza. Todo sucedió cuando un twitter recogió la explicación de Ricardo y disparó: "Se escucha perfecto el chiste. Mienten como Macri ustedes". A continuación, el tenso cruce:

Chino: En la tele sí se escuchó bien, ¿no? Cómodo, desde tu casa, con tiempo de escucharlo, pensar, indignarte y twitter boludeces. En el set, no sólo no se escuchó el chiste sobre gallegos. Sino que además no hubo tiempo de nada más que agarrarme la cabeza. Pero eso vos no lo viste. Ok.

En la tele sí se escuchó bien, ¿no? Cómodo, desde tu casa, con tiempo de escucharlo, pensar, indignarte y twitter boludeces. En el set, no sólo no se escuchó el chiste sobre gallegos. Sino que además no hubo tiempo de nada más que agarrarme la cabeza. Pero eso vos no lo viste. Ok. Usuario: Bastaba con pedir disculpas públicamente.

Bastaba con pedir disculpas públicamente. Chino: ¿Disculpas por qué exactamente? Escuché que era de gallegos, no me pareció apropiado tampoco. Pero vos agarrate de lo que quieras, para pensar lo que quieras pensar gurú del bien. Cada uno ve y entiende lo que quiera ver y entender.

Esto de creerse tan importantes que no pueden reconocer un error y creen que pedir disculpas es rebajarse"