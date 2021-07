Saccone denunció al padre de sus hijas por violencia económica: "Le reclama 90 mil pesos"

Madre de Alegra (17) y Serena (15), fruto de su relación con Federico Palazzo, Viviana Saccone volvió a ser noticia este miércoles y no por cuestiones vinculadas al mundo artístico: se dio a conocer que denunció a su ex marido por violencia económica. "El reclamo es de 90 mil pesos. La demanda detalla una liquidación con gastos de sus dos hijas", revelaron.

La noticia fue dada a conocer hoy en Los Ángeles a la mañana, donde detallaron que Viviana tiene a cargo la totalidad de los cuidados personales de sus dos hijas. "Es una demanda que le inicia Viviana Saccone a su ex marido Federico Palazzo, de quien se separó hace muchos años y con quien tiene dos hijas adolescentes, una de ellas cumplo 18 años dentro de poco", detalló Maite Peñoñori.

Mientras que por su parte, Ángel de Brito resaltó que "la denuncia es por violencia económica" y que fue llevada adelante por la "abogada es feminista" de la actriz. "Desde la separación, nuestras hijas viven conmigo. Soy quien tiene a cargo la totalidad de los cuidados personales. Me encargo de alimentarlas, vestirlas, llevarlas a sus controles médicos y todo lo que conlleva su cuidado personal", reza un fragmento de la denuncia.

El reclamo es de 90 mil pesos y la demanda detalla una liquidación con gastos de sus dos hijas: luz por 2.500 pesos, gas 900 pesos, teléfono 2500, cable 4200, 8000 expensas, 35 mil de alquiler y demás, que da un total de 137 mil pesos. "Entonces el reclamo que se le hace es que no sea inferior a 100 mil", explicaron en el ciclo que se emite por El Trece.

Viviana presentó este reclamo en noviembre del año pasado, donde resaltó que desde que se separó de Palazzo, es ella quien se hizo responsable de la manutención y el cuidado de las hijas de ambos. "Y si bien siempre se hizo cargo de todo mi defendida, esta vez no ha tenido ingresos", explica la abogada de Saccone en la denuncia, en referencia a que el rubro artístico fue uno de los más afectados por la pandemia.

La actriz, actualmente, forma parte de La Academia de ShowMatch y se negó a hablar de los conflictos legales que mantiene con su ex. "Fue muy difícil bailar este ritmo por los movimientos que tiene. Estoy aprendiendo mucho, me expone de otra manera, me exige a estar despierta, a aprender y a entrenar", detalló la actriz sobre su última performance en la pista del programa que conduce Marcelo Tinelli.

Pero al ser consultada sobre la demanda judicial, la actriz manifestó su cara de disgusto y eludió la respuesta de manera contundente. "No voy a hablar de eso. No voy a decir ni una palabra de eso", dijo. En 2018 y luego de cuatro años de relación con Santiago García Rosa, Viviana Saccone se separó del joven al que le llevaba 25 años de diferencia y cuyo romance había iniciado en 2014.

Por aquel entonces, ella tenía 46 y él, de 21. Pero ella se ocupó de despejar los prejuicios que nacieron a partir de la relación. “Que yo sea mayor que Santiago es machismo en su estado más puro. Cuando la situación es opuesta, no es un tema. No genera ningún interés, sólo es un detalle menor”, había declarado y sumó: “La verdad es que yo no la sufrí para nada”.