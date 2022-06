 Inés Estévez y la novia de L-Gante destrozaron a Granata: topless y un recuerdo sobre Robbie Williams

Todo se originó a raíz del reconocimiento que recibió Elian Ángel Valenzuela​, mejor conocido como L-Gante, de parte de la empresa Deco Color SRL por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura”. Molesta por los premios que viene recibiendo el cantante de cumbia por su exitosa carrera -es dueño de varios galardones de doble platino, platino y oro por parte del sello discográfico Universal Argentina-, Amalia Granata no dudó en aprovechar el momento para dar su filosa opinión al respecto: "¡Le queda grande la palabra ‘artista’!", disparó la diputada y agregó: "Que le den una distinción por su aporte a la cultura me parece un poco mucho".

De acuerdo con Granata, que saltó a la fama en 2004 luego de pasar una noche romántica con Robbie Williams, dentro del marco de una gira que realizó el cantante por la Argentina, el joven nacido en General Rodríguez le queda "grande" la palabra artista. "A mí no me gusta lo que hace, eso tal vez es por una cuestión generacional pero igual artista es José Luis Perales, Luis Miguel. ¡Déjenme de joder, le queda grande la palabra ‘artista’! Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”, lanzó la legisladora días atrás en el ciclo radial Polino Auténtico. Pero tal y como suele ocurrir en estos casos, el cantante no dudó en salir a responderle.

Mientras crecían las repercusiones por los dichos de Granata, el cantante de Cumbia 420 le salió al cruce a través de una de sus stories de Instagram. “Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si se entera de que tengo como cinco″, lanzó a modo de ironía mientras miraba fijamente a la cámara. Pero lo que verdaderamente llamó la atención fue que Inés Estévez se sumó al escándalo y destrozó a la diputada provincial. Lo hizo con un fuerte mensaje y una captura de pantalla de ella muy particular: posteó una foto partida mostrando las críticas a L-Gante y cuando la diputada estuvo en televisión mostrando la ropa interior que usó al conocer a Robbie Williams.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el subtitulado en la imagen compartida por la actriz se puede leer, además, los dichos de Granata por aquel entonces: "Esta es la bombacha con la que estuve con Robbie". Y como esto fuera poco, agregó las letras "SNM", las siglas de la famosa frase de Charly García "say no more" (no se diga más). A su vez, Tamara Báez, novia de L-Gante y madre de su hija Jamaica, también compartió un collage similar al de Estévez donde se ve la polémica frase de Amalia contra el músico junto a una foto antigua de la legisladora en topless en el programa de Roberto Pettinato. "La que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Williams", sentenció.

No es la primera vez que L-Gante es el centro de todas las críticas, ya que artistas como Patricia Sosa, Raúl Lavié o el fallecido Enrique Pinti cuestionaron repentino ascenso del cantante de cumbia. “La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad. Es una estrella repentina y temporal”, había dicho, por ejemplo, el humorista tiempo atrás.

Lo cierto es que L-Gante parece haber pisado con fuerza el ambiente musical, ya que además de haber tocado en los escenarios más importantes de Latinoamérica, también es dueño de varios galardones de doble platino, platino y oro por parte del sello discográfico Universal Argentina por sus exitosos singles, Pistola, Tinty Nasty, Malianteo, Titubeo y Uno más uno.