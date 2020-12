Inesperada revelación sobre la madre de Santiago Lara: "Maradona tuvo una relación de años"

La historia de Santiago Lara, supuesto hijo de Diego Armando Maradona, fue dada a conocer por este sitio en 2016. El joven, oriundo de La Plata e hincha de Gimnasia, último club que dirigió el Diez, es hijo de Natalia Garat, quien murió en 2005, a los 23 años, a causa de un cáncer de pulmón. En su lecho de enferma le pidió a Marcelo Fabián Lara que se hiciera cargo de su pequeño hijo y le dio una noticia impactante: el padre del chico era Diego.

Para sacarse la duda, Santiago hizo formal la denuncia de filiación contra el difunto técnico del Lobo el año pasado. "Me enteré con 13 años. Me crié con mi familia, parte de Marcelo Lara, familia Lara, durante 13 años. Cuando fui a comprar el diario a mi abuela, que fui a hacer los mandados, como siempre, vi mi cara en una revista…. Supuesto hijo platense, Santiago Lara", había contado meses atrás.

“Fui corriendo a mi casa, le pregunté primero a mi abuela porque como te digo, estaba en shock. Mi abuela se enojó, llamó a mi papá y mi viejo con mi abogada de ese momento, una abogada que estuvo en este caso, que apareció en el 2003 cuando yo era chico…Me contó cómo pasó, cómo mi vieja lo conoció", sostuvo el año pasado, sentado en el living de Intrusos.

Y siguió: "En ese momento yo les dije que no quería saber, al principio, que era muy chico todavía, no entendía todavía, no iba a querer hacer algo. Hasta que cumplí 16 años, y ahí fue la primera nota que hice pero con toda la revolución que se hizo, toda mi exposición, me encerré y no quise saber más nada". Junto a Magalí Gil, la otra supuesta heredera del ex futbolista, Santiago busca determinar si su padre realmente es Maradona.

En este contexto, Benítez y Cortes, abogados de Santiago, revelaron que Garat, su madre, mantuvo un romance con Maradona de entre 3 y 5 años. "Ella era modelo y se la presentó Carlos Ferro Viera; viajó muchísimo a Cuba, lo veía mucho ahí. Fue una relación estable, no un touch and go. De ahí nació Santiaguito, y minutos antes de morir de un cáncer terminal, se lo comentó al padre (de crianza) de Santiago, 'Mirá, él es hijo de Diego'…", detallaron.

En diálogo con Implacables, los letrados volvieron a dar detalles de cómo Santiago se enteró que podría ser hijo del Diez: "A los 13 años él salió del cole caminando, pasa por un kiosco de revista, y no recuerdo si es revista Pronto o Semanario, y estaba la foto de Diego cuando tenía la cabellera larga y la foto de Santiaguito. ¡Eran iguales! Y decía 'el hijo de Maradona'. Fue llorando a la casa, imaginate que fue terrible y tortuoso".

Y concluyeron: "Y ahí en la casa la abuela y Marcelo Lara le dijeron la verdad. Ahí empezó el torbellino de dimes y diretes". Antes de su muerte, Natalia Garat había inició así un juicio de filiación que Marcelo, luego de su muerte, decidió "frenar". Esto se debió a dos razones: a) le "advirtieron" que si el examen de ADN resultaba positivo le quitarían a su hijo; b) Santiago acababa de perder a su madre y no era momento para exponerlo.

De esta manera, decidió esperar a que Santiago cumpliera 15 años, para que él mismo decidiera si quería ir adelante o no. Quiso el azar que los 15 de Santiago coincidieron con el momento en que Diego decidió recomponer su relación con Diego Jr. y Jana Maradona, los últimos dos hijos que reconoció en vida. Años atrás, los Lara contaron su historia completa en BigBang.