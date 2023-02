Infidelidad, bolsos millonarios y amor “para toda la vida”: Wanda habló de Mauro Icardi y La China Suárez

Wanda Nara cambia de parecer como de atuendo. Es así. Un día dice una cosa y al otro, una muy distinta. Sobre todo, si se refiere directamente al papá de sus dos hijas, Mauro Icardi. Resulta que la más beneficiada, al menos económicamente hablando, de aquel escándalo con Eugenia "La China" Suárez fue la mayor de las hermanas Nara. Incluso, no pudo abandonar ni por un segundo el plano mediático desde aquel entonces.

Eventos, shows, programas, realitys....a Wanda le llovieron propuestas laborales y económicas gracias a la notoriedad que ganó en todas partes del mundo luego de la infidelidad del ex delantero del Inter de Milán. Pero el tiempo vuelva y con todas las cosas que pasan en este país, parece mentira que ya transcurrió casi un año del inicio del escándalo bautizado como "Wanda-gate".

La polémica entre Wanda, Mauro Icardi y la ex Casi Ángeles encabezó las portadas de los principales diarios del mundo y estuvo en boca de todos durante más de seis meses. De hecho, hasta generó daños colaterales y causó que Zaira Nara se distanciara del papá de sus hijos. En un muy breve resumen, el delantero rosarino había mantenido un encuentro amoroso con la actriz -hoy en pareja de Rusherking- en París (Francia).

En ese momento, Wanda se encontraba junto con su hermana en Milán (Italia). Si bien la información ya se sabía porque hasta a la propia Wanda le había llegado un mail anónimo contando detalles sobre aquel fin de semana del 25 y 26 de septiembre, más tarde se supo que el futbolista había ido al lujoso hotel Le Royal Monceau junto a su cuñado, Jakob von Plessen -pareja de Zaira-, quien debió dormir en el auto mientras lo esperaba.

Durante ese lapso, también circularon varios chats entre Mauro y La China que hicieron que su matrimonio pendiese de un hilo hasta el día de hoy. Durante un año, a la ex blonda se la vinculó a distintos artistas, como L-Gante o Sebastián Yatra, o el futbolista Keita Baldé, por mencionar solo algunos. Pero, de acuerdo con la mediática, ella sigue casada con Icardi y resaltó que espera que el matrimonio dure “para toda la vida”.

Así lo confirmó en Italia una entrevista televisiva para la RAI, en un formato íntimo con la periodista del ciclo Belve, Francesca Fagnani. “Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”, sostuvo Wanda al ser consultada sobre si está, o no, separada del delantero del Galatasaray. En ese sentido, aseguró que son una "familia" y que van a estar “juntos de por vida”.

Sobre los rumores que la vincularon a Baldé, Wanda confirmó que recibió mensajes de parte del deportista y que se los mostró a su esposo. “A veces, cuando recibo mensajes como el de Keita, entiendo que las mujeres en lugar de enojarse con el que está al lado, se enojan con la otra mujer”, señaló Wanda. Y sumó: “Le mostré los mensajes a Icardi, así que escribió esas palabras en Instagram”.

Lo cierto es que estos rumores no le cayeron nada bien a Simona Guatieri, la esposa del jugador nacido España pero delantero de la Selección de Senegal. De hecho, la mujer negó que el senegalés haya mantenido algún romance con Wanda y reveló que Icardi se había comunicado con ella para advertirle que su esposo, con quién se casó hace más de ocho meses, había invitado a la mayor de las hermanas Nara a Dubai.

Lo llamativo fue que la mujer sostuvo que el futbolista de la Selección de Senegal coincidió con Wanda en el mismo país árabe porque iba a disputar un partido en Dubai con el F. C. Spartak de Moscú. En ese sentido, explicó que el delantero estuvo acompañado por sus sus padres, quienes también estuvieron allá para apoyarlo. En cuanto a ella, viajó a Dubai con sus hijos aprovechando que su esposo tuvo tres días libres para compartir con su familia.

Como si esto fuera poco, Simona se refirió a Wanda e Icardi y afirmó que se trata de una pareja "tóxica" que suelen celarse mutuamente involucrando a gente que nada tiene que ver con ellos. “Ahora porque está en el medio Keita. Mañana puede ser otra persona. No lo sé. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto y mi familia tampoco quiere entrar”, sentenció Simona.

Luego de remarcar que lleva casi una década con Icardi, explicó que el affaire que el atacante vivió con La China fue difícil de digerir. "No me lo creía, no sé qué pasó, es una historia tan larga…Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida. Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”, dijo.

Sin embargo, resaltó que es normal que muchas mujeres intenten seducir al rosarino. “Cualquier mujer se enoja si ve estas cosas pero yo estoy acostumbrada, muchos cortejan a Mauro Icardi”, detalló y resaltó que el ex delantero del seleccionado argentino le regaló un bolso exclusivo Himalaya Birkin de la marca Hermés, de edición limitada, cuyo valor ascendía a 300 mil euros, como forma de pedirle disculpas. “Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en el. Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz", sentenció.