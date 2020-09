Infidelidad, engaño y ¿estafa? El millonario divorcio de Coti Sorokin y los rumores con Juana Viale

Días atrás, desde Intrusos dieron a conocer que Coti Sorokin, en plena separación de su mujer Valeria Larrarte tras 25 años de relación, se encontraba manteniendo un affaire con Juana Vaile. Cabe remarcar que la conductora de los históricos almuerzos de Mirtha Legrand se encuentra, a su vez, en pareja con Agustín Goldenhorn, con quien lleva casi un año de noviazgo.

Fue Debora D’Amato quien aseguró que Juana mantiene un romance secreto con el músico. La panelista dio esta información como un enigmático, contando que dos importantes figuras de la farándula están manteniendo un affaire a escondidas.

"Él es cantante y ella es actriz, aunque se está dedicando a otra cuestión... ¡está en la televisión!". Al lanzar las pistas, además reveló que ella "está floja de papeles", en clara alusión a su actual relación de casi un año con Goldenhorn.

Al final, la panelista accedió a revelar quiénes son los protagonistas del supuesto romance y contó cómo se habrían conocido: "Se conocieron en las redes. Hace poquitito, él salió al aire y dijo 'hola Juanita, hola Mirtha' y les cantó con su guitarra, Él está muerto con ella".

Cabe destacar que el músico está actualmente separado de su actual pareja y que el pasado 5 de abril cantó vía Zoom para toda la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

En su programa, El show de los escandalones, Rodrigo Lussich amplió la información dada por su compañera y contó que el reconocido cantautor fue el que decidió ponerle un punto final a su matrimonio. ¿Por Juana Viale? Lo cierto es que el periodista ahora deberá enfrentar a Ana Rosenfeld, quien fue contratada por Larrarte para que la representara durante el divorcio.

Según contó Lussich, se trata de un divorcio "millonario" y aclaró que la pareja lleva distanciada desde octubre de 2019. "Avanza en la Justicia un juicio millonario y escandaloso por el divorcio de Coti Sorokin y su mujer Valeria de 25 años de relación. Están separados desde octubre del año pasado e iniciaron los trámites de divorcio", comenzó diciendo el periodista al aire de su programa.

Y continuó: "Es un divorcio millonario porque él es uno de los cantautores que más recauda en nuestro país por derechos de autor... y con su mujer son socios en todas sus empresas. El divorcio no tiene que ver solo con la división de bienes sino con las empresas que tienen en común en medio de una situación insostenible porque Débora contó el rumor de romance entre Juanita y Coti"

Según Lussich, Sorokin y y Larrarte, quienes son padres de dos parejas de mellizos, Maia e Iván (25), y Leyre y Dylan (16), eran "el uno para el otro" y ella lo acompañó mucho en su "crecimiento profesional". Fue entonces que el periodista de América TV resaltó que aunque Juana está de novia con el arquitecto, la expareja del cantautor cree en la versión que indica que existe un romance entre ella y el padre de sus hijos.

Por esa razón, explicó: "Juanita está de novia, lo que no significa que no haya tenido un affaire porque ha demostrado que cuando quiere tener algo, lo tiene y lo vive en libertad. Él está separado desde octubre y la mujer de Coti cree que la versión de Intrusos de un romance puede ser real. Lo que la sacó de las casillas a Valeria es que la grabación del videoclip que hicieron Coti y Juanita a ella no se la informó cómo socia".

En este último aspecto, Larrarte sostiene "que hicieron la viralización de las imágenes a sus espaladas y que le están ocultando ganancias económicas". Además, Lussich contó que la abogada Ana Rosenfeld es quien representará a Larrarte. "La contrató para que no se la pase un centavo y nada quede sin declarar, ella quiere el dinero que le corresponde como socia además de como esposa", concluyó.

Como respuesta, Coti fue contundente en su cuenta de Twitter: "Mi vida son mis hijos y la música. No me jodan", escribió el sábado sin más explicaciones ni mencionar a nadie. Al mismo tiempo, se tomó una selfie junto a una nota escrita a mano y la publicó tanto en Twitter como en Instagram. "Mi divorcio es parte de mi vida privada. Tengo dos hijos menores y mis padres octogenarios, ¡respeto!", concluyó.