Infidelidad, ruptura y, ¿reconciliación? Pepito Cibrián, a un paso de recomponer la pareja

La felicidad del casamiento les duró un mes. Luego llegó el video de la discordia. Nahuel Lodi (32) besándose con otro joven en un boliche mientras su futuro marido (todavía no estaban casados) descansaba en su casa y se preparaba para la boda.

Al enterarse de la traición, después de que los medios pasaran una y otra vez las imágenes de la infidelidad, Pepito Cibrián se mostró intransigente con su decisión terminal: “Al enterarme yo estaba en un spa, entonces me lo comentaron y obviamente al ver el video le pedí a alguien que hable con Nahuel y que se fuera, no tenía nada más que hablar, no hay una solución para eso”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Dicho y hecho. La orden de echar de la casa a Nahuel siguió su curso y hasta el día de la fecha no han vuelto a compartir el lecho. Mientras Lodi eligió la casa de Pilar del director teatral para quedarse a vivir, Pepito rumbeó para la ciudad de Córdoba. Al respecto, Maite Peñoñori explicó la situación en Intrusos: "Está atrincherado en la casa en la que vivían. La palabra que usaron fue esa. Hace un tiempo, Pepe tuvo un momento económico complicado y quería salir a vender esa propiedad".

Por su parte, Cibrián también cerraba las puertas: "Cuando vuelva de Córdoba a Buenos Aires voy a separarme. No hay caso. Estoy destruido y muy caído. Es mucho pegarme".

Sin embargo, unos días después el panorama cambió. Bajó la espuma, tuvieron tiempo de pensar bien las cosas y una luz de esperanza volvió a iluminar la pareja. "La vida dirá. Nada es grave", aseguró Pepito. Tras las declaraciones en tono de banderas blancas, Nahuel viajó inmediatamente a Córdoba y se reencontró con su flamante esposo, que lo recibió en modo conciliador. "Vino de visita y para hablar. Tendremos que charlar. Eso no implica nada", agregó.

Por su parte, Lodi volvió a mostrarse a su lado pero sin querer entrar en el juego mediático: “No quiero dar explicaciones de lo que hago o dejo de hacer en mi vida".

¿Le habrá dicho lo mismo a su marido?