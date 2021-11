Infidelidades, dinero y demandas: la historia de la separación entre Shakira y Antonito

La cantante Shakira y su ex pareja Antonio de la Rúa, hijo del fallecido presidente Fernando de la Rúa, volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que en el marco del vigésimo aniversario de su disco “Servicio de Lavandería” (Laundry Service), la colombiana comenzara a repasar cada uno de los temas que lo componían, entre ellos, “Te aviso, te anuncio”, uno de su más íconos. “Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina”, explicó en un mensaje que publicó en inglés sobre la melodía de la canción.

Esto causó un gran malestar entre varios de sus seguidores, los cuales no dudaron en reprocharle a Shakira el “ninguneo” a su ex pareja. “¿En serio? No te hagas la bol... flaca, 14 años estuviste con Antonito, y le escribiste DÍAS DE ENERO, que ni por asomo le escribirías una canción así a Piqué”, “¡No mames, Shaks! ´Dating´ mis polainas. Ese hombre te cambió la vida y nos dio Día de Enero”, le reprochó un internauta.

Cabe recordar que la pareja anunció su separación en 2011 a través de un comunicado en el que adelantaban que seguirían trabajando "codo con codo". "Seguimos siendo socios en nuestra vida empresarial y profesional. Antonio seguirá llevando mi negocio y los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nuestra amistad y relación es inquebrantable", decía entonces la artista colombiana. Pero la amistad se quebró y comenzaron los problemas.

Un año antes, en 2010, Shakira conoció al futbolista Gerard Pirqué durante el mundial de Sudáfrica, cuando todavía estaba de novia con el hijo del ex presidente. Al mismo tiempo, por aquel entonces también apareció una joven llamada Marina Gallo que aseguró que durante los últimos seis años de la relación de "Antonito" con la cantante había sido la amante del hijo de De la Rúa. Según el relato de Marina Gallo, el empresario argentino salió con la cantante y con ella misma a la vez hasta que Shakira se enteró, se hartó y decidió dejarlo por el defensor del Barcelona.

Actualmente Antonio de la Rúa mantiene una relación con la modelo colombiana Daniela Ramos, con quien tiene dos hijos. La joven es DJ y fue también Miss Mundo Colombia.

Durante su relación, Antonio y Shakira generaron todo tipo de polémicas. Una de las más recordadas es, tal vez, cuando el hijo del ex presidente protagonizó en 2001 el videoclip musical del tema "Underneath Your Clothes" junto a la colombiana.

De la Rúa y Shakira se conocieron al calor de la crisis del gobierno de la Alianza. Su romance ocupó tapas de revista y un sinfín de horas de radio más televisión. Las versiones sobre compromisos siempre estuvieron en el tintero, más aun después de la declaración de amor que ella le realizó en 2006 con el disco Dias de Enero.

Sin embargo en los albores de la relación la cantante casi no piso la Argentina. Una de las primeras veces que vino, para conocer a su sus suegros Fernando de la Rúa e Inés Pertiné, en uno de los locales de música más conocidos de la Ciudad se puso un cartel que decía: “Antonito... Nosotros también estamos muy calientes. Por eso, no vendemos música de Shakira”.

Luego llegó la caída de la administración de su padre y la pareja dejó de vivir en el país, lo que además coincidió con el mayor crecimiento de la cantante. Sin embargo después de 2010 llegaron los problemas. De la Rúa presentó cuatro demandas por fondos contra su ex pareja. La primera en 2012 en Suiza cuando buscó congelar los fondos que ella tenía ahí. Ese mismo año a miles de kilómetros de distancia también se presentó en una corte de Los Ángeles aduciendo que había sido su consejero de negocios por lo que le correspondía una compensación monetaria.

Pero no conforme con esto, también decidió cruzar a la costa este de los Estados Unidos, más precisamente a New York, en donde la demandó por un Iago de USD 100 millones por la “dirección” de su carrera musical. La última fue en Uruguay en donde buscó también embargar bienes.

Los abogados de Shakira no se quedaron atrás y presentaron una contrademanda en Las Bahamas por un robo de USD 6,6 millones. Todo terminó en un acuerdo que mantuvieron en privado y del que no se divulgó información.