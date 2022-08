Inflación "Casados con hijos": las entradas aumentaron más del 300% y se venden a $10 mil

La inflación del mes de julio escaló hasta el 7,4% convirtiéndose en la más alta desde 2002, cuando alcanzó el 10,4%. Además, en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 71%, el más alto en tres décadas y en los primeros siete meses del año, la inflación acumulada llegó al 46,2%. Como si esto fuera poco, el promedio de inflación anual de los últimos tres años -período 2019-2021- se encuentra en torno al 47,1%. Particularmente, en 2021, ésta alcanzó un valor de 50,9%.

En este contexto, la versión teatral de Casados con hijos ya es un hecho y solamente una catástrofe, o viveza criolla, podría quitarle -por enésima vez- la ilusión a aquellos que están dispuestos a abonar una entrada para ver a Pepe y a Moni Argento sobre las tablas. A 17 años de su estreno, la tira protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, los hermanos Lopilato, Luisana y Dario, y Marcelo De Bellis regresará finalmente en enero de 2023 en el teatro Gran Rex.

Precisamente, el debut de la pintoresca familia Argento será 5 de enero a las 20.30 y las entradas ya se pusieron a la venta este miércoles con un aumento del ¡¡¡333%!!!. Hasta el momento, según informaron, habrá siete funciones habilitadas: el primer día habrá una sola, mientras que a partir del segundo se realizarán de a dos shows. El espectáculo contará con una modificación: como todos saben, Érica Rivas no formará parte del show y su lugar será ocupado por Jorgelina Aruzzi.

La actriz interpretará a Azucena, un nuevo personaje, que sería el nuevo interés romántico de Dardo Fuseneco, el personaje de De Bellis. Cabe recordar que la obra se iba a llevar a cabo en 2020 con la gran mayoría del elenco principal, también en el Teatro Gran Rex, y a causa de la pandemia de coronavirus se había reprogramado para el día 15 de enero de 2021.

En octubre de 2020, los productores del espectáculo advirtieron en un comunicado: "Las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia, provocadas por el coronavirus, y las proyecciones en relación a la misma vinculadas a la presentación de espectáculos públicos en la temporada de verano 2021, nos llevan a considerar y decidir la no conveniencia de la presentación de la obra Casados con hijos en el Teatro Gran Rex".

En medio de un contexto sanitario adverso, a través de un comunicado de prensa hicieron principal hincapié en que aquella decisión, polémica si se quiere, fue tomada para proteger no solo a los actores sino también al público en general. Al final del escrito, habían señalado que iban a devolver la totalidad del dinero de las entradas vendidas (la plata del costo de servicio no la devolvieron) y lamentaron los "inconvenientes", aclarando que lo más importante era proteger la salud de todos.

Hay que destacar que, como ahora, miles de fanáticos se entusiasmaron a mediados del año 2019 tras el anuncio del tan esperado regreso de la serie estrenada en 2005/2006 y que hasta el 2020 le siguió generando rating a Telefe. Hasta principios de 2019, la tira iba a regresar ese mismo año con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show de la televisión argentina.

Pero todo cambió con el correr de los meses, sobre todo cuando Peña fue contratada para encabezar el musical Cabaret. Esto, sin dudas, generó una grieta entre todos los actores, ya que sin la desopilante Moni Argento, la serie no se trasladaría a las tablas. La negativa de la actriz terminó desmoronando todos los planes del resto del elenco. Según se supo, Luisana iba aprovechar el receso escolar de sus hijos durante las vacaciones de invierno para viajar al país.

Esto quiere decir que el retorno de la sitcom ya había comenzado con el pie izquierdo. Pero a pesar de las internas que generó la decisión de Peña - por ejemplo, Francella había dejado entrever que podría ser él el que tuviera otros compromiso-, Casados con hijos puso una nueva fecha para su regreso: se iba a llevar a cabo en 2020 y las entradas tardaron minutos en agotarse por completo.

De hecho, en diciembre de 2019, en el primer día de venta, se agotaron cinco funciones que sumaban 16.000 localidades con precios que iban de $1.500 a $3.000, o duplicaban dichos valores. Claro está, en aquella época, el valor del dólar apenas rozaba los 60 pesos (en 2020, el dólar oficial cerró a $83,25). Actualmente, el dólar oficial está $136, mientras que el blue cotiza a $288 para la compra y a $293 para la venta.

Si bien muchos adelantaron que el precio actual de las entradas iba a rondar entre los 3000 y los 6000 pesos, como cualquier espectáculo de nivel en la Calle Corrientes, se sorprendieron al ver el inmenso valor de los tickets. Los precios van de 6000 a 10.000 pesos sin escalas dependiendo la ubicación. por ejemplo, las plateas Platino, oro o plata tienen un valor de $10 mil, mientras que la platea de bronce lateral tiene un costo de $6 mil.

Precios de las entradas de Casados con hijos antes

Platea Platino: $3.000

Platea Oro: $3.000

Platea Plata: $2.200

Platea Bronce: $2.200

Super Pullman: $2.200 (fila 1 a 5)

Platea Bronce lateral: $1.500

Super Pullman: $1.500 (fila 6 a 10)

Precios de las entradas de Casados con hijos ahora

Platea Platino: $10.000

Platea Oro: $10.000

Platea Plata: $10.000

Platea Bronce: $8.000

Super Pullman: $8.000 (fila 1 a 5)

Platea Bronce lateral: $6.000

Super Pullman: $6.000 (fila 6 a 10)

Un dato no menor es que las entradas salieron a la venta en diciembre de 2019 con un dólar a 58 pesos y su costo fue devuelto en octubre de 2020, cuando ya el dólar había alcanzado los 77,50 pesos. El público que pagó por esas entradas sufrió una pérdida cerca al 33%. Telefe y la productora RGB ya están trabajando en la nueva versión y los protagonistas comenzaron a subir contenido a las redes sociales para palpitar el regreso de la sitcom con una historia renovada.

La histórica comedia iba a regresar en junio, julio y agosto del 2020 con todos sus protagonistas. El proyecto teatral es producido por Axel Kuschevatzky, quien también trabajó en la adaptación de la serie original norteamericana para la TV argentina, y Gustavo Yankelevich. A partir de la llegada del virus, la producción y los actores lograron llegar a un acuerdo, y decidieron hacer las funciones para enero de 2021.

Vale aclarar que la obra se iba a realizar sin Érica Rivas, la actriz que encarnó a la querible y siempre elogiada María Elena Fuseneco, antagonista del personaje de Francella, José Pepe Argento, y quien con sus brillantes escenas cautivó al público. Y es que demás está decir que gran parte de las personas que adquirieron las entradas para ver la obra de la ficción lo habían hecho sabiendo que Rivas iba a ser parte de la misma.

Desde la producción afirmaron que Érica se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales, pero que como no firmaba su contrato, sumado a sus exigencias por cambiar el libreto y sobre todo sus elevados pedidos económicos, se decidió que no participara de la obra. "Siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”, dijo ella.