Ingrid Grudke debutó como fisicoculturista y llegó a la final: "Viví una experiencia fascinante"

La modelo Ingrid Grudke decidió en plena cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) incursionar en el mundo del fisiculturismo y se preparó para la competencia mundial de Fitness, una de las categorías de ese deporte. Y en su primer evento internacional, llegó a la final

La modelo que está en pareja con el empresario marplatense Martín Colantonio, comenzó a prepararse física y mentalmente durante la pandemia para poder representar a la Argentina en Letonia, donde se desarrolló la competencia de fisicoculturismo para modelos.

“Me enorgullece que logre el objetivo que es el de mantenerme en actividad física, fuerte y saludable. Activa y rejuvenecida por dentro y fuera. Me siento plena!”, reveló en su cuenta de Instagram, donde compartió su look y su nerviosismo de subir al escenario con mujeres de distintas partes del planeta.

“Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de ifbb European FITMODEL championships. Una vez más, me desafié a algo nuevo. Y ya lo viví! No puedo explicar la alegría que tengo! Disfruté tanto esta presentación”, escribió junto a un video en el que compartió varias postales de lo que fue su debut.

Lo cierto es que Ingrid quedó entre las finalistas y tras compartir sus imágenes en el vestido de gala, se mostró en el aeropuerto, feliz por su logro y cayendo en la realidad de todo lo que había vivido en esa jornada. Ahora su agenda continúa con el Desafío Arnold Sports Festival Europe, en Sevilla, España, del 17 al 19 de septiembre.

Durante la cuarentena, Ingrid Grudke comenzó a entrenar y a hacer un cambio de hábitos para volcarse a una vida sana y saludable. Su objetivo de competir internacionalmente como fisicoculturista la llevó a seguir una rutina estricta de entrenamiento y nada la hizo más feliz.

Tanto que compartió en sus redes sociales su cambio físico y escribió lo más importante, su bienestar actual al haberse encontrado con un mundo saludable. Con una trikini negra colaless de dos tiritas cruzadas en la espalda y cuello alto que la hace lucir altísima y muy sensual; la rubia hizo pública su transformación.