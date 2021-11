Innecesario: Yao Cabrera colmó sus redes de pornografía y anunció que hará contenido para Only Fans.

Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, es youtuber, tiene casi 9 millones de suscriptores en la plataforma de videos y suele estar vinculado a un gran número de escándalos. De hecho, son muchos los que no dudan en afirmar que el streamer es una "mala influencia" para los más chicos. Durante la madrugada, el polémico influencer redobló la apuesta y cambió su perfil de Twitter para "mayores de 18 años".

Muchos internautas, bastante curiosos, notaron que el nombre de Cabrera escaló a la primera posición de las tendencias de esta red social y decidieron averiguar la razón. ¡Grave error! El youtuber no había vuelto a retar a una pelea al "Chino" Maidana, tampoco lo echaron de su casa o lo denunciaron por disturbios. Esta vez, el uruguayo se convirtió en trending topic al llenar de videos e imágenes pornográficas su perfil.

Sin discriminar gustos o posturas, el uruguayo colmó la red social de contenido evidentemente explícito generando críticas, risas, memes y comentarios desopilantes de todo tipo. Además, en su cuenta sugiere que empezará a realizar contenido para adultos que estará disponible en la plataforma Only Fans y "prometió" seguir subiendo contenido triple XXX todos los días para aquellos que lo siguen en la plataforma del pájaro azul.

Esta plataforma con sede en Londres viene ganando importancia en el último tiempo y se centra en la promoción de contenido "premium" a personas dispuestas a pagar para acceder al mismo: pasó de tener casi 8 millones de usuarios en 2019 a más de 130 millones actualmente. Lo que suele destacar a esta empresa del resto es el hecho de que la misma permite la publicación de contenido explícito para adultos por parte de sus creadores.

En junio de este año, el nombre de Cabrera había trascendido en distintos medios por ofrecerle a Marcos El Chino Maidana subirse al ring con él. El influencer uruguayo utilizó sus redes sociales para desafiar al ex boxeador santafesino, tras ver la pelea de Mayweather. “Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me voy. Acá en la Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, manifestó.

Durante su loca propuesta, Cabrera aclaró que lo que quiere es una pelea enserio y que no se dejará intimidar por Maidana. “Porque claro, vamos a mostrar una pelea en serio. Yo por lo menos no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’ (gestos de golpe). Una pelea de verdad: Yao Cabrera vs. Chino Maidana. Vayan a Twitter y tuiteen, dale que somos tendencia al toque”, remarcó.

El primero en salir a responderle fue el hijo del Chino, Marcos Nahuel, quien con varios exabruptos acusó a Cabrera de estar buscando fama y dejó en claro que no va a existir este combate. Pero este martes, llegó la tan esperada respuesta de Maidana: "Che, vos Yao Caberga, yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fue la contundente respuesta del ex boxeador.

Pero lejos de amedrentarse, el youtuber había compartido la respuesta por todas las redes sociales. "Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, ¡yo me voy del país para siempre!", afirmó. Luego, viralizó también los dichos del hijo del Chino, donde aparentemente confirma la pelea. "Yo hice todo lo posible para que esa pelea no se haga, para que mi viejo no pelee con ese instrumento, con ese violín. Pero ojalá, lo recague a palos", cerró Marcos.

Los escándalos de Yao Cabrera son muchos y muy variados. Meses atrás, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, presentó una denuncia penal por "acoso virtual y amenazas", luego de que el municipio clausurara la finca donde el influencer había organizado una fiesta clandestina que violaba las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Sobre la espalda del uruguayo pesan varios otros escándalos: en septiembre del año pasado fue acusado de promocionar una supuesta estafa similar al llamado Telar de la Abundancia, pero basada en la compra de criptomonedas; fue denunciado también en mayo de este año por haber golpeado salvajemente junto a dos de sus amigos a uno de sus vecinos, de 51 años, del barrio San Marcos, en el complejo Villa Nueva.

Por aquel ataque, Cabrera y sus acompañantes quedaron imputados por el delito de lesiones y por violar una vez más el aislamiento social obligatorio decretado el pasado 20 de marzo bajo el artículo 205 del Código Penal. Pero como si esto fuera poco, también fue acusado de fingir su propio secuestro con el objetivo de recaudar una importante suma de dinero que le fue pedida a sus seguidores para que lo liberen del aparente cautiverio.

En un mano a mano con Tomás Dente en Vino para vos (Kzo), Cabrera reveló que hace casi un año que se casó en secreto con Candela Díaz y que ambos fantasean con convertirse en papás. Hasta el momento, el youtuber no realizó ninguna declaración al respecto del contenido para adultos que comenzó a publicar en sus redes sociales. Mientras algunos especulan que se trató de un hackeo, otros sostienen que solo quiere llamar la atención.