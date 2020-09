El vestido que le hizo Serrano a Norma Aleandro para la noche en que "La historia oficial" ganó el Oscar

Un escote pronunciado, audacia y elegancia para vestir a una estrella de cine en la que acaso fue la noche más importante de su carrera: la noche en que La Historia Oficial, la película de Luis Puenzo que la tuvo como protagonista, ganó el Oscar a la mejor película extranjera.La noche en que Robin Williams anunció que ella y Jack Valenti entregarían el Oscar a la mejor película extranjera y Norma leyó los nombres de las cinco nominadas (Nada más y nada menos que Coronel Redl, Tres hombres y un biberón, Papá salió en viaje de negocios y Cacería salvaje) y abrió el sobrecito que daba cuenta de su propio triunfo. La noche en que dijo: "And the winner is... God Bless You, The Official History!!!, y se abrazó a Valenti mientras Luis Puenzo se levantaba de su butaca y se acercaba al escenario a recibir su merecido premio. La noche tiene sabor a revancha, además, porque Norma padeció el exilio y porque es el 24 de marzo de 1986 y se cumplen exactamente 10 años de la última dictadura, y Norma está allí, ganando el Oscar con una película que denuncia sus horrores.

Elsa Serrano fue la diseñadora del vestido que hizo brillar a Norma Aleandro en su noche de gloria. En una emisión especial del programa Gracias por venir, en 2013, contó la historia: "Un día Norma me llama y me dice: 'Elsa, me nominaron: ¿qué me pongo de lo que tengo acá?' Y yo le dije: No, Norma, son los Oscar, no te preocupes. Yo te voy a hacer un vestido. Le hice el vestido, toda una novedad, imaginate que es todo bordado. Encaje bordado forrado en raso de seda natural colorado. En esa época se usaban mucho las hombreras. "¿Acomodarán bien las hombreras?" Muy angustiada, realmente, y cuando la vi... Norma es muy linda, pero en ese momento estaba espléndida". La gente que sabe dice que, además, el pelo largo de Norma, la cabellera enrulada en modo afro, combinaban a la perfección con el vestido y la hacía lucir fantástica, una verdadera postal de los 80s.

"Elsa me lo quiso regalar y yo le dije 'No, ni loca, lo tenés que tener vos como recuerdo', me lo hizo sin probarlo porque yo estaba de gira con la película con Luis Puenzo y el productor Oscar Kramer y no podía volver a Buenos Aires para probármelo, pero confiaba porque Elsa me conocía mucho y ya me había hecho varios vestidos, y veníamos usando ese tipo de escotes sin ningún problema".