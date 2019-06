Inquietantes rumores sobre la salud de Diego Maradona: su abogado Matías Morla desmintió que sufriera de Alzheimer

Una publicación periodística generó en las últimas horas máxima alerta sobre la salud de Diego Maradona: Crónica aseguró en una nota que el "Diez" sufría de Alzheimer. Aunque la impactante noticia corrió rápido en las redes sociales, este miércoles el abogado del jugador, Matías Morla, sacó un comunicado para negar los rumores y en diálogo con los medios de comunicación, confirmó que su cliente está bien, pero que debe operarse del hombro y la rodilla por problemas previos.

Los que siguen de cerca la carrera de Maradona pensaron que la renuncia a su cargo como director técnico del equipo mexicano Dorados de Sinaloa tenía que ver con algún motivo económico o sentimental, aunque luego el deportista aclaró que decidió dejar el plantel porque necesitaba ocuparse de salud y someterse a dos operaciones.

Estas declaraciones generaron cierta preocupación, y en las últimas horas la bomba estalló cuando el diario Crónica aseguró que el ex futbolista sufría de Alzheimer. A raíz de esta noticia, el abogado de Claudia Villafañe, Fernando Burlando, fue entrevistado por Jorge Rial en un móvil para Intrusos, y allí aseguró que hace bastante tiempo que la familia está preocupada por Maradona.

"Hace un par de semanas yo manifesté que la principal preocupación de las hijas de Maradona, era la salud de su papá. Esto no es algo de hoy. Cuando pasan estas cosas, hay problemas, malos entendidos, incidentes que desaparecen en una relación que pueden tener un padre y un hijo. Yo realmente no sé el diagnostico, lo que sí te puedo decir es que Claudia y sus hijas notan cierto deterioro importante en la salud de Maradona", sostuvo Burlando, y consultado por Rial, aclaró que toda la familia está muy preocupada por eso.

Debido a esta situación, el abogado del "Diez", Matías Morla, hizo público un comunicado de prensa en el que aseguró que su cliente está muy bien, pero que regresó a la Argentina para operarse del hombre y la rodilla, dos problemas que lo aquejan hace tiempo.

"Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene 'principio de Alzheimer' quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en este sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no solo de un plantel de fútbol sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria y no se dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático", aseguró.

En este sentido, el letrado aseguro que no tiene dudas del medio que publicó la información, por lo que está seguro de que "una fuente maliciosa" se encargó de decir mentiras para buscar conflictos. Finalmente, Morla pidió que todos aquellos que quieren al deportista lo acompañen y apoyen, ya que hoy en día Maradona está concentrado en operarse su rodilla y su hombro, para poder volver al trabajo lo antes posible.

Del mismo modo, en declaraciones ante la prensa, Morla confirmó que el ex futbolista "está bárbaro", y comentó que los médicos del club Dorados de Sinaloa, quienes le hicieron varios chequeos, nunca mencionaron que Diego Maradona tuviera algún tipo de problema mental.