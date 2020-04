Insensible: Susana Giménez devolvió una perrita que compró y otros famosos la destruyeron

Hace algunas semanas, Susana Giménez contó en su Instagram que iba a pasar la cuarentena acompañada de una nueva perrita que había comprado en un criadero.

Aunque compartió un video del momento en que recibió a su nueva mascota, finalmente unos días después la diva de los teléfonos reveló que tuvo que devolver al animal porque la mordía mucho, una acción que despertó la crítica de muchos famosos.

Después de contar públicamente que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio había hecho un pollo al horno por primera vez, Giménez usó su cuenta personal de Instagram para decirle a sus seguidores que había traído a su casa de Barrio Parque a una nueva perrita.

"Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo, hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en La Mary", escribió en ese entonces la conductora.

Luego de eso, compartió una imagen del animal, y aprovechó el espacio para contar que tenía los dientes como alfileres y que mordía demasiado. Sin embargo, nadie se imaginó que la situación era tan grave, hasta que la diva confesó que había devuelto a su mascota al criadero.

“Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas. Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá, pero le gustaban mis brazos", afirmó.

A raíz de este comentario, varios famosos la criticaron, entre ellos, Moria Casán, quien dijo que en realidad Giménez no podía mostrar los brazos "por el salero" y no por lo que le había hecho la perra.

Del mismo modo, Nicole Neumann aseguró que hay personas que consideran a un cachorro como un juguete, y que después cuando al perro hay que enseñarle cosas, no tienen paciencia para esperar que aprenda.

“Yo no soy juez de nadie para decir qué está bien y qué está mal. Sé que ella ama a los animales, siempre lo dice, pero mi pensamiento es que cuando adoptás un animal es como un hijo, uno que adoptaste o biológico. Es el mismo amor. Si el chico viene con una enfermedad, ¿lo devolvés? Con los animales es un poco lo mismo”, dijo.

Del mismo modo, Leo Montero, que siempre se muestra muy amante de los perros, desde el programa que conduce en Canal 9 pidió que por favor no compren perros, sino que adopten, y que muchos menos los devuelvan cuando hacen algo malo.

"Es una antigüedad comprar perros, no compren perros… No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso. Eso no se hace. No es un buzo que si no te gusta lo devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no mee? ¿Que no cague? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no measte y no cagaste? Bueno, los perritos igual", se quejó.