Insólita denuncia 2.0: Rodrigo Noya pidió una milanesa y en el local lo gastaron

Rodrigo Noya protagonizó un hecho tan particular como insólito. El fin de semana, hambriento, pidió a un reconocido restaurante de Belgrano una milanesa. Hasta ahí, todo normal. Pero dado su condición de famoso y a su supuesto parecido con un personaje de Los Simpson, desde el establecimiento gastronómico le jugaron una broma que no le gustó mucho al actor.

Según explicó a través de las redes sociales, cuando llegó finalmente la comida a su domicilio notó que su pedido llevaba impreso junto a su ticket de compra a Milhouse, el popular personaje amigo de Bart en Los Simpson. "¿Es normal esto?", preguntó a través de un video

"Yo no sé si me están haciendo bullying o qué, porque pedí una milanesa a un reconocido restaurante acá en Belgrano, y me la traen así, observen", dijo el actor en sus historias de Instagram y ante sus más de 282 mil seguidores

Habitualmente, el actor suele ser comparado con el personaje amarillo de anteojos y cabello azul por sus lentes y sus –por qué no- parecidas facciones. Sin ir más lejos, las redes sociales, sobre todo Twitter, están repletas de estas bromas, pero no es una humorada de su agrado.

Lo cierto es que según explicó más tarde, su intención no fue hacer ninguna clase de denuncia y aclaró que su objetivo era reírse junto a sus seguidores de la broma. A su vez, desde el local se contactaron con Noya para pedirle disculpas y explicarle de que se trató de una iniciativa del local para celebrar el Día del niño, junto a sus clientes y que fue solo una casualidad.