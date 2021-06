¡Insólito! La mujer de Horacio Cabak desconoció sus charlas con Ángel de Brito

En abril de este año, Rocío Oliva no dudó ni un minuto en salir al aire en Polémica en el Bar para enfrentar a Horacio Cabak. Un par de horas antes, la ex de Diego Maradona había sido apuntada como la amante del conductor por parte de Verónica Soldato, su ex mujer. Al parecer, tras encontrar mensajes en el teléfono, le contó a Ángel de Brito que sospechaba que entre su marido y la ex panelista de Polémica había pasado algo.

En comunicación telefónica con Mariano Iúdica, Oliva había aclarado que el único vínculo que tuvieron fue estrictamente profesional. "Horacio tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó. No tengo ganas de comerme este garrón. No puedo pelearme con mi novio o estar mal por algo que no existe", dijo, enojada. Cuando escuchó eso, Cabak se mantuvo en silencio, pero se lo vio entre sorprendido y disgustado.

Tras repetir que Cabak tenía que hablar con su mujer para contarle con qué mujeres mantuvo relaciones, disparó: "Voy a hablar con mis abogados. Yo no me merezco esto. Yo no sé la mujer de dónde saca todo esto. Me duele, me lastima y me trae problemas. Esto no va a quedar así". Dicho esto, Oliva actuó y le inició acciones legales a su ex compañero y a Soldato por difamación, daños y perjuicios.

Este jueves en Intrusos dieron a conocer el intercambio de cartas documentos entre los protagonistas. "Verónica desconoce cualquier tipo de relación entre Rocío y su marido y que ella le haya dicho a De Brito algo al respecto", resalta Rodrigo Lussich sobre la misiva legal. De hecho, Soldato tildó de "falso, malicioso e improcedente" el escrito que presentó Rocío, aclarando que desconoce el origen de la noticia que informó Ángel de Brito en LAM.

En su carta documento, Oliva citó textualmente lo que dijo el jurado de ShowMatch en relación al supuesto vínculo amoroso entre ella y el ex modelo. Al respecto, Soldato aclaró: “No tengo conocimiento de dicha cuestión”. “Básicamente, Verónica desconoce cualquier relación con Rocío de parte de su marido, desconoce que le haya dicho algo a De Brito, desconoce que algo haya salido al aire en la televisión y desconoce que se haya replicado en otros canales”, concluyó Lussich.

En comunicación con de Brito en LAM, Soldato había asegurado que sospechaba de Rocío y su ex pareja: "Una vez subió un video de ella haciéndose el lindo y ella haciéndose la linda. Y eso fue una falta de respeto hacia mí. Ya era desagradable en cuando en Polémica en el bar hablaban de su pito. Hacían chistes con Pachu sobre eso y a mí eso no me gustaba. No me gustaba cómo se estaba transformando la imagen de Horacio en Polémica en el bar”.

El conductor del Trece había revelado que Soldato le escribió para contarle que estaba separada de Cabak tras 27 años de relación y tres hijos en común. Ella lo acusaba de haberle sido infiel y se desató un escándalo mediático. Sin embargo, ambos se reconciliaron y el conflicto quedó en la nada. “Para tranquilizar a todo el mundo... Vivo en mi casa hace mucho tiempo, con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”, había contado Cabak.