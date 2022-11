¡Insoportable! Emilia Mernes habló de la relación con el Duki y reveló que se hizo un collar con sus dientes

Desde hace un tiempo, Emilia Mernes y el Duki son la pareja más querida del trap argentino. De hecho, sus fanáticos suelen compartir fotos de la pareja y usualmente son tendencia en las redes sociales por las diferentes cuestiones que viven en el día a día. Ahora ella contó nuevos secretos de la relación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La cantante de 26 años, que sigue creciendo a nivel internacional, habló sobre la convivencia con su novio y reveló que no todo es tan perfecto como se ve en las redes. De hecho, durante una entrevista con Nicolás Occhiato, durante un festival en Uruguay, dejó en claro que el trapero es medio pesado.

Durante la nota, Emilia enumeró las diferentes cuestiones que le molesta del músico. Y es que el muchacho aún no aprendió a respetar horarios de sueño. En ese sentido, Mernes afirmó: “En septiembre, me tenía que despertar temprano para el Movistar Arena”.

Enseguida, al ser consultada, Emilia explicó sobre las actitudes del Duki: “Y él es bastante ruidoso y es un poquito torpe. Es muy noctámbulo, vive de noche. Va y abre el cajón, cierra el cajón. Bueno, a eso ya me adapté. Pero juega al Valorant a las tres de la mañana y grita, porque se enoja. Entonces, le dije ‘mi amor, viste... como que...no da'. Está tan metido en el juego que se olvida que uno tiene que madrugar".

Entre risas, Emilia aceptó que la convivencia se hace difícil. Pero en otra entrevista, que realizó en El Flowcast, la cantante también habló de las críticas y comentarios con mala intención que recibe en Twitter e Instagram. “Te da mucha impotencia ver que tantas personas están opinando de tu vida”, explicó. Y agregó: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase”.

En otro tramo de la entrevista, Emilia dijo: “Esto no lo conté nunca pero este osito… ¿se acuerdan del Duko de 2018 que usaba los grills? se convirtió en un oso”. Y completó: “Lo que hicimos fue fundir el implante dental que tenía y me mandé a hacer este forma. Ahora tenemos los dientes del Duko acá en el oso”.

Es la historia de un amor

El noviazgo de Emilia y El Duki comenzó hace casi un año. En ese punto, la cantante reveló que, tal como imaginaban los fanáticos, el noviazgo había comenzado antes de la grabación de Como si no importara, un tema que cantaron a dúo y que es uno de los favoritos del público.

“Cuando grabamos el video con Duki ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese video”, afirmó Mernes. Y completó: “Al poquito tiempo que lo conocí me encantó su forma de ser, lo que es él y me conquistó todo de él”.