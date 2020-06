Instagram le censuró dos videos y Noelia Marzol estalló contra los "inseguros, retrógrados y machistas"

Días atrás, Noelia Marzol realizó una contundente declaración en favor de la “femineidad putonesca e irreverente” que debería tener cada mujer en Instagram. Luciendo un conjunto íntimo, la actriz sostuvo que le "apena" que algunas mujeres "no puedan romper con el mandato social... Si vamos a lo biológico, el órgano de la inteligencia es el cerebro. Inteligente sería que dejes de subestimarme, cuando disfruto de mi clítoris...", había manifestado.

Sin embargo, debido a las políticas de la red social manejada por Facebook y a las posteriores denuncias que recibió su jugado video, Instagram decidió censurarle la publicación de la bailarina y eliminarla de la plataforma debido a que, según sus seguidores, utilizaba "lenguaje inapropiado", por lo que debió subir otro video con mayores cuidados y lanzó un descargo con tono de indignación.

Pero la red social volvió a darle de baja un segundo video, por lo que Noelia explotó: “Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir. A prueba de machistas (incluyo mujeres y hombres) de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Personas que tienen miedo... pobres”.

Para que no le vuelva a ocurrir lo mismo, la actriz modificó su vestuario,dado que pasó del conjunto íntimo a un blazer y pantalón, y seleccionó con mayor cuidado sus palabras para no afectar a nadie. “Me parece patético tener que taparme, evitar mi exposición porque te perturba. Pero no me callo y agacho la cabeza, porque calladitas nos quisieron siempre”, señaló en el nuevo descargo que subió a Instagram.

Y decidió redoblar la apuesta: “Cada vez que dicen, escriben o piensan todo lo que me harían sabiendo que eso jamás va a suceder a mí me llena de poder porque no me interesa saber si mi cuerpo te calienta o no... a mí lo que me excita es que no concientices tu inseguridad, que no tengas la capacidad de ver desnudez sin pensar en sexo, que te bloquees y que no puedas pensar”.

En referencia al posteo que fue censurado y eliminado de la plataforma a cargo de Facebook, sentenció: “Cuando se quedaron sin excusas dijeron que mi video molestaba en este contexto... Va a prueba de machistas, incluyo mujeres y hombres, de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Estoy total y completamente en desacuerdo con esta versión, en fin".

Por último y para que su body hot que utilizó en el primer video no quede en el olvido, decidió compartir dos sensuales postales en Instagram. Los videos corresponden a la promoción de Sex Virtual, obra teatral dirigida por José María Muscari, y que tiene a Noelia como una de las protagonistas.