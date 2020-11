Insultos, amenazas y reclamos: cómo surgió el histórico enfrentamiento entre Rocío Oliva, Dalma y Gianinna

Miles y miles de personas hicieron fila durante esta madrugada en Casa Rosada para despedirse de Diego Armando Maradona, quien falleció el miércoles en su casa ubicada en un country de Tigre a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

Pero si bien toda su familia -hablamos no solo de Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, sino también de Jana, Verónica Ojeda y su hijo, Dieguito Fernando- estuvo anoche despidiendo al Diez de manera privada, la única que no pudo entrar fue Rocío Oliva.

La actual panelista de América TV y Telefe protagonizó un tenso momento al llegar a la sede del gobierno a la madrugada de este jueves. Alrededor de las 4 de la mañana, Oliva intentó ingresar a la ceremonia íntima que se realizaba para despedir a Diego, pero no pudo ingresar. “Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años", manifestó.

Y agregó: "Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa. Estoy hace más de una hora esperando y ya entró todo el mundo”. Con lágrimas en sus ojos, mantuvo por teléfono una tensa discusión con Villafañe y le pidió: "¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?”.

Tras cortar la comunicación, Oliva -que sostuvo que la encargada de manejar el acceso al velatorio era Villafañe- dijo con indignación y dolor: “Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola”. El conflicto entre Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe con Rocío Oliva surgió en 2015. ¿Qué fue lo que produjo el quiebre? La reconciliación del ex futbolista con sus hijos, Diego Jr y Jana.

Aquella reconciliación entre el difunto astro y sus hijos extramatrimoniales fue fomentada por la propia Rocío. Dalma y Gianinna sintieron que la rubia estaba metiéndose en "cosas que no le incumben, situaciones complicadas". La relación se terminó de romper del todo con el reconocimiento que Diego le dio a Jana y a Junior, tanto en la intimidad como en lo mediático: Rocío incitó esta acción y además, fue la principal organizadora de este reencuentro.

Por entonces, esta acción motivó a las hijas de Villafañe a distanciarse, una vez más, de su padre, así como también intensificó la batalla con Oliva, quien en 2016 levantó el teléfono para darle la noticia al hijo italiano de Maradona. "Diego quiere verte. Tu papá te quiere hablar" y le pasó la comunicación al Diez. Ese, según había trascendido años atrás, fue el llamado que Dalma y Gianinna jamás le van a perdonar a Rocío.

Recordemos que las hijas del ex entrenador de la selección, tenían un enfrentamiento histórico con Junior, no sólo por haber sido fruto de una relación extramatrimonial de su padre, sino por el libro que el joven publicó, "Maradona, mío padre". El material recopila su verdad sobre la paternidad del futbolista y fue realizado junto a la periodista Annamaría Chiariello, hace casi diez años.

Por otro lado, deja a Claudia Villafañe como la mayor culpable de que su padre no lo reconociera como hijo. Esto último habría enfurecido a las hijas del Diez. "Decile a la conchud.. de la pendeja de mierd... que tenés al lado que se cuide, porque si me la cruzo la desfiguro. Decile que te muestre el tweet porque la voy a cagar a trompadas", le decía Gianinna a Diego, en un audio que le mandó en 2017.

La mamá de Benjamín Agüero, lejos de callarse, redobló la apuesta: "A Rocío la respetaba porque era la pareja de mi papá, hasta que se metió con Benjamín. Para mí ella es una pendeja de mierd...". Por aquel entonces, Gianinna se mostró muy enojada con su papá y le reclamó que tuviera más tiempo con su nieto. Al mismo tiempo, estalló de furia con Oliva por ser la que "impedía" que los encuentros se lleven a cabo.

Después de estas polémicas declaraciones, le tocó el turno a Rocío Oliva quien también dio su versión de los hechos. "Ella y Dalma quieren que Diego y yo estemos mal. Que se dedique a ser madre en vez de darle el hijo a Claudia", dijo Rocío y continuó con su descargo con una muy fuerte acusación: "Ellas (por Giannina y Dalma) no se acuerdan de él y cuentan todo por la mitad".

Años más tarde, en 2019, la que tuvo un fuerte cruce con Oliva fue Dalma, quien se había mostrado muy preocupada por su papá luego de su fiesta de cumpleaños número 59. “Nunca vi una persona que tenga una sociedad de trabajo con alguien y se acueste con el mismo y tenga a toda su familia metida ahí! ¿Quiere explicar que necesita tenerlo bien por los negocios?”, comenzó tuiteando la joven actriz.

A su vez, añadió: “Cuando la soberbia te gana decís que mi hija conoció a su abuelo gracias a vos! Nunca más nombres a mi hija para nada porque sino yo voy a hablar de tu papa! Córtala Rocio Oliva!”, ya con un tono amenazante y agregó: “O de tu hermanito así es más parejo…¡Menores los 2!”. Ante esto, Oliva, retrucó: "Si me meten a mí, la verdad que necesito defenderme y que se ocupen de su padre, que se ocupen sus hijas....".

Y sentenció: "Si lo vieron mal se hubieran quedado a dormir. No se ayuda a los padres por redes sociales... Diego es dueño de su vida, hace lo que quiere, pero tampoco vi a ninguna hija que haya ayudado a su padre por redes sociales. Lo único que hace es que haya éste conflicto que no tiene sentido, porque las cosas se solucionan puertas para adentro. Diego se levantó hoy a las 8 para entrenar, un hombre que está mal no hace eso".