Insultos, furia y mangazos VIP: las graves denuncias contra Marlene Montaner por la boda

La boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman sigue dando de qué hablar e incluso empieza a tener un crossover, por lo que se viene descubriendo, con otro de los casamientos icónicos del país, el de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Tal y como sucedió con el padre del delantero del PSG, Jorge Messi, quien en la previa de la boda fue denunciado por maltratos por los empleados del evento, intentó conseguir todo tipo de canjes y hasta protagonizó una pelea con la event planner Bárbara Diez, parece que la madre del cantante se encargó de hacer cosas parecidas.

Al parecer, Marlene Rodríguez Montaner fue quien estuvo detrás de toda la organización, aún cuando no tenía experiencia en el tema, por el simple hecho de que no quería a ningún famoso organizando la boda de su hijo. “Él (por el sobrino de Marlene y quien la ayudó en la organización) no tenía experiencia en el tema, sólo había trabajado en una empresa de DJ's. Marlene no quiso que lo organice nadie famoso”, aseguró la periodista Maite Peñoñori.

Incluso, el recelo por lo que podía llegar a filtrarse a los medios escaló al punto que la madre de Ricky les hizo firmar a todos, incluida la propia novia, un acuerdo de confidencialidad para impedir cualquier tipo de anticipo de la ceremonia en la prensa. Eso también incluyó a todos los proveedores y empleados que estuvieron trabajando en el casamiento.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Nada de lo que la familia Roitman proponía, era aceptado. Era un 'no' instantáneo. Todo caía mal. La empresa, además, recibió muy malos tratos”, se sumó Lucas Bertero, para luego contar algunos de los maltratos e insultos que Marlene llegó a espetarle al resto de las personas que trabajaron en la boda.

Pero las exigencias de Marlene no quedaron ahí. Bertero luego reveló que para pagar menos por la celebración intentó conseguir un canje con una cadena de hoteles, pero el mismo tenía que funcionar sin que ninguna de las celebridades que se alojen allí puedan compartir algo a sus redes sociales.

“Querían que un hotel que empieza con 'H' (por la cadena Hilton) les dé las habitaciones gratis para los famosos que iban, pero ellos no iban a poder subir ninguna historia a sus redes. ‘Queremos que sean gratis, pero no queremos que se enteren que no lo vamos a pagar’, sería el mensaje”, dijo el periodista, para luego contar que la empresa automáticamente le preguntó cuál iba a ser el sentido si no se iba a dar una contraprestación de parte de las celebridades.

“El canje no está mal. Siempre el arreglo debe ser un win win”, comentó Peñoñori, y agregó que la idea de los Montaner siempre fue tener todo el control del material de la boda para hacer ellos mismos la difusión. La gota que terminó de rebalsar el vaso con la cadena de hoteles fue que le pidieron mentir con la fecha en la que iban a ingresar los invitados para también evitar filtraciones.

Esto, a su vez, cabe aclarar que puede representar un problema si sucede algo porque cuando uno paga una habitación de hotel está incluido un seguro por si ocurre un problema. “Había que decir que era el fin de semana siguiente para que no se filtre. Había que mentir con los nombres de los huéspedes del hotel porque si decías que iba a ir tal famoso el hotel podía filtrarlo. Era todo muy pesado y de muy mala manera y con malos tratos. Así que dijeron hasta acá llegamos”, contó el periodista.

Stefi y Ricky tuvieron que mostrar las pruebas para confirmar que efectivamente están casados

Para colmo, ninguno de las celebridades que Marlene había “anticipado” que iban a estar cuando negociaba con el hotel terminaron yendo al casamiento. Pero esa no es la única cuestión que genera polémica en torno a la boda. Es que después del festejo sufrió el rumor de que nunca lo oficializaron legalmente. Eso generó que la pareja decidiera mostrar en sus redes sociales parte de los documentos que presentaron en los Estados Unidos para oficializar su matrimonio.