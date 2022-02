Insultos, gritos y acusaciones: Pepe Cibrián se cansó de los desplantes de Esmeralda Mitre

Debido a su extensa trayectoria, son muchos los que consideran a Pepe Cibrián como el rey de los musicales. Por tal motivo, su regreso a las tablas el pasado 14 de enero con "Princesas" en el Auditorio Belgrano fue celebrado por propios y extraños. ¿De qué trata la función? Blancanieves, Cenicienta y Caperucita se reencuentran 30 años después para recordar insólitas anécdotas.

En escena también aparece la Madrastra, que le suma una gran cuota de humor a la comedia que prometía ser "inolvidable" y cumplió, pero no por las risas del público, sino por el escándalo que se armó tras bambalinas. Los intérpretes del show son el propio Pepe Cibrián, el cual también oficia de autor y director, Marta González, Esmeralda Mitre, quien interpreta a Blancanieves y se queja que ya nadie la recuerda porque los chicos, ahora, la reemplazaron por La Sirenita o Mulán.

Lo cierto es que la continuidad de este espectáculo fue puesta en duda en las últimas horas a raíz de una feroz pelea entre sus protagonistas. Al parecer, Cibrián y González se cansaron de ciertas actitudes de la hija de Bartolomé Mitre y se unieron en un huracán de insultos, discusiones y agravios contra ella. "Solamente en vestuario gastaron 600.000 pesos. Habían tirado toda la carne en el asador", reveló Carmen Barbieri en su programa, Mañanísima.

Pero fue el periodista del ciclo, "Pampito" Perello Aciar, quien dio detalles de la guerra sin cuartel que se originó contra Esmeralda. "La cosa es así, Pepito y Martha González se aliaron contra Esmeralda porque ella es impredecible y no le da mucha bolilla al libreto, ni a las indicaciones de él; que es el director y además es un hombre de un carácter muy estricto", explicó el panelista.

Además, aclaró que Cibrián y el resto de los compañeros de Esmeralda, se cansaron de que ella "fuera impuntual y siempre tuviera problemas para llegar a horario". "El domingo, los dos dieron un móvil para el programa Implacables, y no se sabe bien si Esmeralda llegó tarde o si habían discutido pero no participó de la nota, pero la escuchó. Y como Pepito y Martha se cansaron, explotaron y le dijeron de todo y la criticaron al aire, ella reaccionó después y se armó una pelea infernal", contó.

De acuerdo a lo que trascendió, los protagonistas quedaron envueltos en una gresca, donde se dijeron de todo mediante gritos e insultos. "Hubo gritos, acusaciones, palabras muy subidas de tono y bastante agresivas. Entonces no se sabe qué va a pasar con la obra. Si va a seguir, en el caso de que siga si lo hará con el elenco completo, con Esmeralda incluida, o si ella se baja o le van a buscar un reemplazo", señaló.

Y continuó: "Pero lo que es seguro, por más que lo desmientan, es que la pelea fue total. Está el video de la nota de Implacables donde entre los dos destrozan a Esmeralda. Traté de hablar con Esmeralda, que primero me dijo que no había pasado nada, pero después no me respondió más. En su alrededor dijeron que ella no iba a poder seguir porque se tenía que ir a firmar unos papeles a Estados Unidos vinculados con la herencia de su papá".

Al parecer, Esmeralda Mitre tendría las horas contadas en la obra y Pepe Cibrián ya estaría analizando posibles reemplazos. De hecho, no sería la primera vez que el show continúa sin ella. Dos días después del estreno de "Princesas, 50 años después", la actriz se ausentó a los ensayos y una de las funciones tuvo que ser suspendida, luego de que la heredera de Mitre comenzara a sentirse mal. En aquella oportunidad, su hisopado le dio positivo de coronavirus.

A pesar de la enfermedad de Esmeralda, a Pepito no le tembló la muñeca y siguió con las funciones sin ella. "Quisiera aclarar que a pesar del lamentable Covid de Esmeralda Mitre, del cual el resto del elenco es negativo, la funciones del fin de semana no se suspenden y en su lugar saldrá su reemplazo. Solo deseo que Esmeralda se ponga muy muy bien para poder estar de nuevo con nosotros", había manifestado en las redes sociales.