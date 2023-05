Insultos y manipulación: acusaron a Callejón de "usar" a su hija para extorsionar a Diotto

Lo que comenzó como una simple separación, terminó en la justicia, con cautelar y una denuncia por violencia de género. En las últimas horas María Fernanda Callejón reveló cuáles eran los comentarios denigrantes que le dijo su ex pareja Ricky Diotto y por qué motivo decidió denunciarlo.

“Estoy como puedo. No sé hasta donde puedo hablar porque tengo una cautelar. Hasta último momento dudé si tenía que hacer la denuncia. Para mí era toda una vergüenza, pero acá estoy”, afirmó la actriz en Nosotros a la Mañana. Además, opinó sobre la cautelar que recibió por parte de Diotto y manifestó la bronca que esto le generó. “Taparle la boca a una persona como yo, que estoy acostumbrada a manejarme con la verdad. Ustedes me conocen, hace 40 años que trabajo en el medio. No entiendo como el victimario pasa a ser la víctima, que me pase una cautelar me parece un montón”.

Cabe recordar que todo comenzó a raíz de una nota que Callejón realizó con Infobae, en la cual reveló que en el último tiempo de su relación se sentía “un mueble de la casa” y “denigrada como mujer”. Sin embargo, dicho diálogo significó un paso importante para la actriz, quién contó que gracias a esa charla pudo empezar a hablar.

“Tuvimos una charla hermosa, y él apuntó a algo que estaba guardando y callando y que todavía no podía procesar, porque aguanté muchísimas sensaciones", dijo y sumó: "Me preguntó por los días que tomé la decisión de separarme. Cuando hace esa pregunta, me encuentro hablando de algo que me salió, y me di cuenta que empecé a hablar, estaba ahogada de callar. Una de las violencias es silenciarte, me di cuenta después que había hablado con Sebastián”.

Pero luego de afirmar que Diotto fue quien hizo pública su separación, expresó: “Me encontré hablando de mi vida, no denunciando a él. Y no quise contar la violencia física porque fui cuidadosa, porque traté de preservar hasta último momento, sobre todo a mi hija. Después, pedí ayuda a la justicia. El que expuso todo en los medios fue el, en una nota con Karina Iavícoli”.

Sin embargo, en Socios del Espectáculo afirmaron que Callejón habría utilizado a su hija para extorsionar a Diotto. Según los dichos de Rodrigo Lussich, la actriz obligó a su hija de siete años a que le mande un mensaje de audio a su papá a través de WhatsApp y le pidiera que no venda la casa en donde viven.

Denuncia por violencia de género de Callejón a Diotto

“El 5 de junio del 2022, mientras nuestra hija se encontraba en nuestra habitación, Diotto me llevó a la cocina y empezó a gritarme para que reconociera que él mantenía la casa y pagaba los gastos. Sus gritos eran tan fuertes que instintivamente, saqué mi celular y empecé a grabar para mandárselo a mi abogada. Cuando él advirtió que lo estaba grabando, su rostro se desfiguró de la ira. Me tomó fuerte de los brazos para tirarme luego contra la pared", aclaró la artista en el escrito.

Por otra parte, agregó: "tanto miedo tuve que salí a la calle en plena noche, me quedé llorando y temblando hasta que me vio una vecina del barrio, me llevó a su casa para tranquilizarme. Fueron varios mensajes agravantes en los que hacía exigencias de tipo patrimonial en relación a la futura división de bienes".