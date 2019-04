Insultos y reclamos: el tremendo cruce entre Luciana Salazar y Analía Franchín por Matilda

Opinan de los hijos de otras y las sonrisas desaparecen. Analia Franchín se refirió al uso de la imagen en televisión de Mirko (el hijo de Marley) y Matilda (la hija de Luciana Salazar) y recibió una respuesta lapidaria. Salazar se encargó de destrozar a la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana en su cuenta de Twitter.

''A Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luly y Matilda vos la vez como más lejana, no la vez a la nena disfrutando en un montón de situaciones'', sostuvo Franchin. ''La gente ve en Mirko y Marley una cosa muy simbiótica y especial, y contó una anécdota en donde en un posteo de un back de fotos Luciana llamaba a su hija Matilda como a un perro, con el sonido característico a los que se llama a los perros y eso a la gente no le gusta''; sentenció Analía.

La vedette se tomó el tiempo para armar distintos posteos en los que fulminó a la panelista y demostró que no resiste el 'archivo'.

La q me destroza sos vos con tus comentarios de estos ultimos tiempos. Por suerte los archivos me avalan. Pasaste de ser una persona que me tiraba buena onda, a de un dia para el otro, empezar a agredirme y tirar comentarios maliciosos y sin consultarmelos como lo hacias antes https://t.co/ouKKBBsaEk — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

¿Analía Franchín se quedó callada? Se ató las manos para no responder los tweet? No, todo lo contrario. Contestó cada uno de los mensajes. Mirá.

La queres arreglar porque sabes que puteaste al pedo y amenazando fiel a tu estilo. La próxima que te destrocen por boluda. Saludos https://t.co/juVgIiAZfo — Analia Franchin. (@analiafranchin) 9 de abril de 2019

El cruce fue subiendo en intensidad y a ninguna de las dos le interesó bajar un cambio. Rápidamente, Salazar sumó otro mensaje.

No es la primera vez que lo haces, por eso mi enojo. Ya una vez te lo dije por privado. Siempre pones en duda la felicidad de mi hija. No lo voy a permitir mas!!! https://t.co/qShwNhgKg2 — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

No @lulipop07 , le deseé lo mismo de felicidad que belleza. Porque es soñada. Lo que pasa es que estás enferma, sos muy enroscada , siempre queres ver cosas oscuras. https://t.co/xvJHqpF8fP — Analia Franchin. (@analiafranchin) 9 de abril de 2019

Pero Luli no se cansa. Siguió su defensa con otro mensajes más.

Deja de opinar de mi hija y encima con mala leche!!! Cuando no tenes ni la menor idea de nada. No es la primera vez que lo haces, la primera te la deje pasar. Esta no!! Los limites son los hijos https://t.co/E6rmnabXXx — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

A mi este comentario tuyo me parece horrible, no me siento para nada defendida, si eso para vos es defender, prefiero que no lo hagas mas. @analiafranchin pic.twitter.com/djjKFuAq59 — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

Encima falsaaa @analiafranchin ya me lo habías hecho una vez y te hiciste la boba. Lo que mas me duele es que hay familia en el medio!! No te importa nada indudablemente y después tenes el tupe de decir que no se metan con los hijos!! Haz lo que digo pero no lo que hago. pic.twitter.com/rSaw8W98ix — luciana salazar (@lulipop07) 9 de abril de 2019

Con los hijos no!!! Basura @analiafranchin no te lo voy a permitir — luciana salazar (@lulipop07) 8 de abril de 2019

¿Terminará bien? Seguramente no. Y se espera que hoy siga la pelea entre ambas, cada una en su programa.