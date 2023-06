"Intentaron extubarla, pero no se pudo": Capuya contó que Silvina Luna está "muy débil" y "delicada"

Silvina Luna está transitando su momento más crítico de salud, luego de la cirugía plástica hecha por Aníbal Lotocki que la llevó a recorrer distintos hospitales durante los últimos años. La modelo se encuentra desde hace dos semanas internada en terapia intensiva, sedada y con respirador en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su entorno, advirtieron que la situación es grave y que la morocha "lucha por su vida". "Ingresó por guardia con su hermano el día 13 junio. Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada", informó Andrea Taboada este miércoles.

Pero mientras que los buenos deseos de los famosos que piden por su pronta recuperación se multiplicaron en las redes sociales, el doctor Guillermo Capuya habló del estado de salud que presenta la ex participante de Gran Hermano y su pronóstico no fue nada alentador. “El cuadro de Silvina es delicado, ayer hubo un intento de extubarla pero no se pudo porque está muy débil a nivel general”, señaló el profesional de la salud.

En diálogo con A la barbarossa, explicó que si bien la modelo no es su paciente, tiene pleno conocimiento del caso y mantiene buen diálogo con los médicos del Italiano. "Son dos situaciones, para que la gente entienda, la bacteria que ella tenía anteriormente que le impedía ingresar a la posibilidad del trasplante se le complicó con esta otra situación, es decir son dos”, le consultó Lío Pecoraro al médico

En ese sentido, Capuya fue claro y explicó: “Exactamente no es que depende de una cosa, depende de un conjunto de cosas y en base a eso el paciente se extuba para respirar, mantener la línea adecuada. Hay que ver sí responde por sí solo su organismo o no. Sobre la descompensación que sufrió Silvina, tengo entendido que no fue algo agudo sino que fue lentamente la situación y por supuesto que siempre estar en un lugar hospitalario es mejor".

De acuerdo con el profesional, El Hospital Italiano "es un hospital de excelencia, obviamente facilita mucho la situación y te da cierta tranquilidad". "Por supuesto que la medicina no es 100% exacta, pero obviamente, como yo digo, hay que tratar de minimizar siempre el riesgo y de algún modo que esté contenida en un muy buen lugar con muy buenos profesionales”, agregó.

Y continuó: "La insuficiente renal que ella tiene fue producto de una formación de cálculos, el metacrilato produce una hipercalcemia que puede terminar en esta insuficiencia renal”, explicó y aclaró: “Hay que ser prudentes, su cuadro es delicado y al estar en diálisis está muy vulnerable en comparación con otras personas”.

Hasta su internación, Silvina tenía que hacer, tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI). Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido.

Con respecto a esto, Capuya aclaró: “Su trasplante no se podrá realizar hasta que su organismo esté en perfectas condiciones”. Entre los famosos que enviaron su mensaje de apoyo se encuentran: Paula Chaves, Luciana Salazar, Marcela Tinayre, Julieta Ortega, Anamá Ferreira, José María Muscari, Estefi Berardi y Gladys Florimonte, entre otros.

Marcela Tinayre utilizó su espacio en Polémica en el Bar para enviar un mensaje esperanzador: “Va a salir porque es una luchadora joven y está con mucha gente que la quiere”. Luciana Salazar dijo que se puso muy mal con la noticia: “Me pone demasiado triste lo de Silvina. Hablé hace muy poquito con ella y estaba tan ilusionada. Recemos por ella para que pueda salir adelante como se lo merece”.

Mientras que Julieta Ortega se expresó con un mensaje similar: “Me pone muy triste lo de Silvina Luna. Buena mina que no merecía estar pasando por todo esto. Ojalá se recupere pronto”. “Pensemos cosas lindas de ella para que pueda salir adelante. Cadena de oración, buenas energías, lo que sea, pensala sana y fuerte”, pidió Paula Chaves.

Por su parte, José María Muscari escribió: “Toda la fuerza para vos, amiga. Sos buena mina y pura luz. Pronto todo será un mal recuerdo. La vibra buena llega. Decretada la mejora y la sanación. Love, love, love”. “Vamos, Silvi querida. Vos podes”, le dedicó Gladys Florimonte, al tiempo que Miriam Lanzoni le escribió “Moon, desde acá estamos todos haciendo cadena de oración por vos. Te amamos fuerte. Vos ponete bien que te esperamos para mimarte fuerte”.

Silvina Luna se sometió a una cirugía estética en 2011 con el cirujano Aníbal Lotocki. El médico le habría colocado metacrilato, una sustancia prohibida y muy peligrosa para la salud. Desde ese entonces, la actriz arrastra problemas de salud que se fueron complicando con el correr de los años hasta llegar a una insuficiencia renal crónica por la cual tiene que someterse a diálisis 3 veces por semana, durante 4 horas cada día.

La actriz espera por un trasplante de riñón, pero antes debe combatir una bacteria que le habría provocado una infección. Aníbal Lotocki fue condenado por mala praxis pero todavía está habilitado para ejercer como médico porque la condena no se encuentra firme. La condena es de 4 años de prisión con cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación. Además, a principios de junio fue procesado por la muerte de un empresario.