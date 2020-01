Interna y misterio: la hija de Lía Crucet asegura que su madre sufre de esquizofrenia, pero ella lo niega

Una fuerte interna se desarrolla en el seno de la familia de Lía Crucet luego de que su nieta Malena y su hija Karina señalaran que presenta un cuadro de esquizofrenia y principio de demencia senil.

"Mi mamá alucina cosas y es un peligro para sí misma. Es esquizofrénica desde que tengo 14 años. No está en condiciones de trabajar", expresó Karina en diálogo con Incorrectas donde se cruzó con su hermano Ezequiel.

"Me parece que no está bueno salir a hablar en televisión de estas cosas. Ya no trabaja más y no va a pisar un escenario hasta que no se sienta óptima", señaló el joven acusando a su hermana de complicar aún más la situación de su madre.

El descargo

Lía rebatió las declaraciones de su hija en un video que envió al programa El Run Run del Espectáculo, aunque sí reveló que tiene trastorno bipolar y lo controla con medicación psiquiátrica, la cual mostró en cámara.

"He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino. Les voy a traer el certificado médico la semana que viene", agregó. Sin embargo, varios se preocuparon luego de ver el video ya que la artista tropical está visiblemente delgada y desmejorada.

En ese sentido, Gladys la Bomba Tucumana apoyó a su amiga desde un móvil de Los Ángeles de la Mañana, señalando que el aspecto de la cantante tiene que ver con su antigua lucha contra el cáncer de útero. "Está medicada, quizá por eso habla raro. Pero no está perdida, ni con principio de demencia senil o esquizofrenia, como se comenta", aseguró.