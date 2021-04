Internado por Covid, Horacio Cabak se burló del presidente y comparó al Conurbano con Cuba

Tras el encuentro entre Alberto Fernández y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, en la quinta de Olivos, para hablar sobre la suspensión de las clases presenciales durante 15 días en el AMBA, el presidente brindó una conferencia.

“Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente", explicó el mandatario. Y completó, tras el enojo de Larreta: “Todos los datos científicos dan cuenta de que el problema no ocurre en los colegios. Sí ocurre que detrás de la presencialidad de los alumnos en los colegios se genera un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana. Es justamente esa circulación la que provoca que aumente el riesgo de contagio".

En ese momento, Horacio Cabak miraba la conferencia de prensa desde la clínica Zabala, donde permanece internado por coronavirus. Desde el sanatorio privado, el conductor escribió un mensaje irónico sobre las declaraciones del presidente: “Menos mal que lo tenemos a Alberto para explicarnos todas las cosas que ‘evidentemente’ Fernán Quirós desconoce porque no es abogado”.

Después de ese mensaje, recibió respuesta de todo tipo. Algunas en apoyo y otras en las que se burlaban del modelo. Por supuesto, el conductor que ha demostrado que es militante de Juntos por el Cambio y un seguidor del ex presidente Mauricio Macri, también recibió felicitaciones y más de mil retuits.

También hizo desagradable y extraño tuit: "El ciudadano de Caba que elige atenderse en el conurbano es muy del estilo del que se escapa de Miami a Cuba en una balsa". Por eso también fue insultado.

Durante estas horas, Cabak, que se burla de las medidas restrictivas durante la segunda ola, se está recuperando del coronavirus y llegó a estar en terapia intensiva por un cuadro de neumonía bilateral.

Por ese motivo, le agradeció al personal médico que lo atiende por ayudarlo: “Mi más profundo deseo es que, si tenés que pasar por lo que yo estoy pasando, te toque acompañado, cuidado, contenido y querido por un grupo de profesionales de lujo como el que me me cuida desde el primer día que llegué a La Clínica Zabala. Me salvaron la vida y la cabeza”.