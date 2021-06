Internaron a Dady Brieva a causa de una hemorragia intestinal y definen si deberá ser operado

Luego de sufrir un sangrado intestinal, Dady Brieva tuvo que ser internado en el Sanatorio Anchorena, ubicado en el barrio de La Recoleta.

El actor está siendo objeto de diferentes estudios parar determinar la complejidad del cuadro y si será necesario someterlo a una intervención quirúrgica.

La noticia fue dada a conocer por Rodrigo Lussich en Intrusos, quien además detalló que si bien Dady tuvo coronavirus y se dio la primera dosis de la vacuna "esto no tiene nada que ver".

"Es un tema estomacal que le produjo un sangrado intestinal y por lo tanto está haciéndose estudios médicos y esperando una posible intervención menor en todo caso. Está todo encaminado para poder estar de vuelta en su casa mañana, explicó.

Un mes atrás, el humorista y su mujer, Mariela Anchipi, tuvieron coronavirus. Ambos se recuperaron y continuaron con sus respectivos compromisos laborales.

Si bien Dady transitó la enfermedad sin problemas, reconoció tiempo después que se atemorizó al conocer el diagnóstico. "No sabés para dónde se va a disparar. Da la sensación que te tocó y no estás preparado, y pensás en tus hijos. Es un poco angustiante la situación pero agradezco que no nos agarró muy fuerte, como en otros casos", reconoció.

Días atrás, mientras tanto, estuvo de festejo gracias a la consagración como campeón del fútbol argentino de Colón de Santa Fe, el clun del cual es hincha.

"Estoy shockeado todavía. El 'negro' que sube al podio y está en un lugar privilegiado reivindica a todos los que no pudimos llegar", expresó en diálogo con Radio Continental.