Internaron a Diego Maradona: se descompuso en el entrenamiento y preocupa su salud

Diego Maradona fue internado esta tarde en una clínica privada de La Plata, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 60. Aunque desde el entorno del "Diez" intentaron minimizar la internación, fuentes cercanas al DT de Gimnasia confirmaron a BigBang que se descompuso durante el entrenamiento y que presenta síntomas de Covid-19, aunque no se confirmó que sea positivo.

En tanto, desde el entorno del ex futbolista sostienen que "nada tiene que ver con un posible contagio" y alegan que la descompensación fue producto de un desbalance en su medicación y un estado emocional complicado. "Diego está deprimido y muy decaído", confiaron a este portal.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La salud de Maradona fue tópico de charla en las redes sociales el viernes, cuando sus seguidores lo vieron desmejorado en el homenaje que Marcelo Tinelli y el "Chiqui" Tapia le hicieron con motivo de su cumpleaños antes del partido ante Patronato.

Diego no sólo no se quedó a dirigir el partido, sino que además se lo vio debilitado y con mucha dificultad para levantar su brazo izquierdo. Se espera que en las próximas horas Leopoldo Luque, su médico personal, presente un informe con el cuadro de salud del ex deportista.