Internaron a Natalie Pérez por una "hemorragia interna" surgida durante un tratamiento para congelar óvulos

Natalie Pérez se encuentra atravesando un delicado problema de salud a raíz de una hemorragia que se originó a causa de un tratamiento que estaba llevando a cabo para congelar óvulos. La actriz y cantante de 33 años tuvo que ser internada de urgencia en el Sanatorio de los Arcos de Palermo y ya se encuentra estable y fuera de peligro en una sala común bajo control médico.

La mánager de Natalie, Denise Kemelmajer, explicó lo que ocurrió: "Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Ese tratamiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna”.

En diálogo con TN, Kemelmajer continuó: “Está bien, pero los profesionales están tratando de controlar la hemorragia. En las próximas horas, tienen que ver si el sangrado se reabsorbe". A principios de noviembre, la actriz había manifestado su deseo de ser madre y posterior la intención de congelar óvulos: “Creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís, ‘bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar”.

Actualmente, Natalie lanzó su nuevo tema musical: Te quiero y nada más, después de protagonizar la tira de Telefe “Pequeña Victoria”. Por cuestiones lógicas de salud, tuvo que postergar sus compromisos hasta que reciba el alta médica.