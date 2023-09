Internaron a un ex GH por un intento de suicidio: cómo está la salud de Maxi Giudici

Una noticia estremeció al mundo del espectáculo: Maxi Giudici, ex “Gran Hermano” (edición 2022) intentó quitarse la vida y tuvo que ser trasladado rápidamente al Hospital Ramos Mejía. Al momento, lo último que se supo es que su salud está estable y pudo sobreponerse a la dramática situación.

La información que hicieron trascender desde su espacio íntimo es que tuvo una sobredosis de pastillas que lo hicieron quedar internado. Según el informe de la Policía de la Ciudad: “Personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada al domicilio por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas”.

El detonante final para tomar la drástica decisión fue la separación de su actual pareja Juliana Díaz que participa en el “Bailando 2023”. Aunque claro, no se responsabiliza a la influencer por la actitud de su ex novio. Esta conclusión se saca tras el comunicado de Díaz 24 horas antes de lo ocurrido con Giudici: “Hola a todos. Sólo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación”, dijo Díaz en esa oportunidad. Y continuó: “Es una separación definitiva no hay retorno por el bien de nuestra salud, así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”.

En el informe policial también constan más detalles: “Arribado, se encuentra con ambulancia de SAME, quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejía a Maximiliano José Giudici, con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.

Giudici había confirmado que su estado de salud mental no era el mejor a Carmen Barbieri que le preguntó cómo se estaba sintiendo, el influencer reconoció: “La estoy pasando mal, pero nada fuera de la vida”.

Su última aparición

En un video que él mismo publicó y luego borró, Maxi dijo: "Todavía sigo acá, son las 9 de la mañana, desde la 1.30 que estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando al médico para que me pueda liberar. Tenemos un guardia acá con marca personal, La verdad es que no entiendo ni para qué, como si fuera un delincuente", expresó con voz somnolienta.

Continuó: "La verdad que el trato salvo de esatas dos chicas que están adentro, el trato del resto: asqueroso. Yo no entiendo cómo en el (hospital) público podemos tener a este tipo de gente trabajando, es un asco. Estoy encerrado como si fuese preso, ojalá nunca les toque venir a Ramos Mejía".

Las últimas noches de Giudici dejan ver que en su vida pasan cosas. De hecho 24 horas antes de la casi tragedia, estuvo presente acompañando a su ex novia en el certamen de Marcelo Tinelli y contó que había chocado su auto contra otro. Al momento del accidente, la gente con la que colisionó se bajó totalmente enojada, pero al reconocerlo, “bajaron un cambio” y Giudici salió campante de la situación.

En ese momento, tras el choque apareció en sus redes sociales con un vaso de fernet y diciendo: “Acá, tomándome un fernecito en el Bailando. Quién diría, quién pudiese... Choqué mi auto. Choqué mi auto por apurado por estacionar. Tengo un problemita más por resolver, pero como todo en la vida... A ponerle una sonrisa y a resolver”.

Línea 135

Si vos o cualquier persona de tu familia a allegados están pasando por una situación similar, no dudes en llamar al Centro de Atención al Suicida (CAS): 0800 345 1435 o al 135 si vivís en CABA. El servicio funciona de 8 a 00 hs.